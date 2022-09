Jeseník - Bohuňovice 3:1

Branky: 26. Bráblík, 45. Furik, 66. Bříza - 31. Král.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Kluky jsem nabádal, aby na Bohuňovice hned od začátku vytvořili tlak, abychom je donutili k chybám. Věděli jsme, že dvakrát po sobě prohrály a určitě nepřijedou v poraženecké náladě. Ale nestalo se a paradoxně, soupeř byl lepší. My jsme sehráli asi nejhorší poločas v sezoně a byl jsem zklamaný. Ač jsme byli horším týmem, tak se nám podařilo vsítit branku po centru z levé strany a Martin Bráblík si z pozice pravého obránce na míč naběhl a vedli jsme. Bohužel potom přišla zbytečná standardní situace z asi dvaadvaceti metrů. Pro gólmana to bylo nepříjemné, protože mu svítilo do očí a kluk z Bohuňovic to trefil krásně. Kolem třicáté minuty jsme udělali jednu z mála povedených akcí Červeňák to dal pod sebe a Martin Furik míč na dva doteky dostal do sítě. V kabině byla přesto trošku bouřka. Říkal jsem klukům, že to takhle nepůjde. Prostřídali jsme a šli tam tři čerství hráči - oba střední záložníci a pravé křídlo. Obraz hry se změnil. Už jsme byli lepším mužstvem, uklidnilo se to a výsledkem toho byla třetí branka. Vzápětí jsme ji mohli potvrdit čtvrtou, kdy šel Adam Bříza sám na gólmana a dal to vedle. Vítězství si ceníme, za týden hrajeme zase doma s Mohelnicí a budeme chtít také bodovat. Musíme se na to připravit. Ale Bohuňovice nehrály vůbec špatně. Mají tam také výrazné individuality a třeba Fryčák nám dělal problémy.“