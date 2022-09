PB SCOM krajský přebor muži Olomouc

6. kolo:

Lutín - Litovel 1:2

Branky: 21. Komani - 83. Nemergut, 56. Laža.

Pavel Kubíček (trenér Lutína): „Neproměnili jsme to, co jsme proměnit měli a byli jsme za to potrestáni. Soupeř byl oslabený, my jsme sice také úplně kompletní nebyli, ale hned ve druhé minutě jsme měli obrovskou šanci, nedali jsme. Nemuselo nás to mrzet, stejně jsme šli do vedení, vypadalo to, že máme všechno pod kontrolou, soupeř musel střídat na stoperovi, měli to mladé. Ale potom jsme nedali penaltu, což soupeře nakoplo, ucítil naději a zadařilo se jim. Uvolnil se útočník, šanci proměnili a v závěru získal na půlce míč Nemergut, popošel s ním, brankář byl maličko venku a přehodil ho. Potom už to bylo jen zoufalství a nemělo to hlavu ani patu.“

Zdeněk Pospíšil (trenér Litovle): „Hlavní, co je, tak jsme tentokrát jeli bez sedmi hráčů a musel jsem použít patnáctiletého dorostence. Ve dvacáté minutě se nám ještě zranil další zkušený hráč a musel tam jít dorostencem který vyrovnával na 1:1. Lutín do utkání vlítnul, měl šance, ale my jsme potom převzali iniciativu, i když padl gól. Zlomovým momentem byla penalta, kterou soupeř nedal. Ale předcházela jí ještě naše šance v první minutě druhého poločasu, kterou jsme neproměnili. Od momentu, kdy brankář Kamisch chytil penaltu, jsme byli lepší a vytvořili jsme si spoustu šanci. Dali jsme jen dva góly. Ještě jsem do Litovle přivedl Dana Smrčka ze Štěpánova, který dal břevno a nahrál na gól a předvedl dobrý výkon.“