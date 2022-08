Branky: 64. Navrátil, 75. Jurka.

Pavel Kubíček (trenér Lutína): „S výsledkem nejsem spokojený. Bylo to lepší než minule. Chtěli jsme hrát opatrněji, protože branek, které jsme dostali, bylo hodně. Hráli jsme zezadu, zabezpečeně. Tomu odpovídaly příležitosti dopředu, kterých od nás moc nebylo. Ke konci první půlky jsme měli dvě příležitosti, kde se to mohlo začít lámat v náš prospěch, ale nestalo se. O poločase jsme si řekli, co zlepšit směrem dopředu, dařilo se to, ale soupeř dal jednoduchou branku, když přišel dlouhý míč, prodloužení hlavou, špatné vykročení stopera a tím se útočník dostal za jeho záda a skončilo to brankou. Po standardce se pak podařilo Losinám skóre navýšit. Zase byl scénář podobný a moc šancí dopředu jsme si nevytvořili.“

Želatovice - Bohuňovice 3:1

Branky: 10. Čtvrtníček, 86. Němec, 90+2. Čtvrtníček - 90. Fryčák.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „První poločas bych i mohl kluky pochválit, i když už tam se projevily věci, z kterých jsem neměl radost, ale přesto jsme si vytvořili několik gólových šanci. Bohužel jsme proměnili jen jednu. Druhý poločas komentovat moc nechci, jen možná tohle, podceněni soupeře, ztráta pokory a soupeř si díky těmto aspektům, které se u nás projevily, mohl odvézt i nějaké body.“

Jeseník - Konice Nedohráno za stavu 0:0

Mohelnice - Kostelec 1:1

Branky: 45. Cikryt - 20. z pen. Prokop.

Lubomír Keluc (trenér Kostelce): „Se zápasem jsem spokojený maximálně. Musím pochválit soupeře, protože celé utkání pršelo, ale hrací plocha byla ve fantastickém stavu. Patnáct minut jsme byli lepší na míči a hernější. Potom se hra vyrovnala. My jsme proměnili pokutový kop, potom jsme se zbytečně stáhli, soupeř si vyvinul tlak a zaslouženě vyrovnal minutu před přestávkou. Druhý poločas byl náš festival zahazování šancí. Byla to obrovská nekvalita v zakončení. Za předvedený výkon obou týmů je remíza asi spravedlivá.“

Čechovice - Lipová 1:1

Branky: 72. Petržela - 18. Klimeš.

Brodek u Přerova - Litovel 1:2

Branky: 41. Malenda - 54. Peč, 70. Bohanos.

David Chuda (trenér Brodku): „Od začátku utkání se oba soupeři oťukávali a hrál se fotbal mezi šestnáctkami. Po patnácti minutách přišly první šance. Ty litovelské vychytal Šarman, ty naše neproměnil Malenda nebo Chytil z přímého kopu. Radovali jsme se až po nádherné křídelní akci, kdy po centru Zdeňka Kudličky otevřel skóre ve 41. minutě Malenda - 1:0. Do druhé půle jsme vstoupili vlažně, přesto jsme si vytvořili tutovku, kdy opět po pěkné akci Chytil vybídl Krátkého, jeho střelu však vychytal výborný hostující gólman. A tak přišel trest, nepochopitelně prohrajeme po rohovém kopu několik soubojů a Litovel snad napotřetí doklepává do prázdné brány - to vše v 54. minutě. My jsme znervóznili a soupeř si začínal více a více věřit. A tak v 70. minutě po taktické chybě vzadu jsme inkasovali na 1:2. Potom jsme vrhli všechny síly do útoku. Nestárnoucí Bogdaň měl dva pěkné momenty, bohužel ani jeden v bráně neskončil. Dorážku Štěpánka vyhlavičkoval z prázdné brány obránce Litovle. Našemu tlaku však chyběla kvalita a my jsme tak podruhé za sebou odcházeli z utkání frustrovaní. Za prohru si můžeme opět zcela sami. Soupeř hrál velmi chytře a neznervózněl ani po obdržené brance. Jeho zkušení hráči si počkali na naše chyby a potrestali je. Pokud nezkvalitníme řešení většiny situací, tak úspěšní nebudeme. Příští týden máme co napravovat. Ztracené tři body musíme přivézt z Lipové.“

Medlov - Rapotín 1:1

Branky: 19. Muzikant - 32. vl. Klos.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Domácí utkání s Rapotínem jsme chtěli zvládnout za tři body. Ze začátku to vypadalo dobře, míč se držel spíše na našich kopačkách, vytvořili jsme si několik nadějných situací. Naše snaha vyvrcholila v 19. minutě, kdy po rohovém kopu dokázal Michal Muzikant natřikrát dotlačit míč do sítě. Po našem vstřeleném gólu však hosté trochu ožili a začali více kombinovat. Moc vyložených šancí si sice nevytvořili, jen jedna jim však stačila na to, aby po nešťastném zásahu naší obrany došlo k vyrovnání. Do poločasu mohlo být skóre ještě několikrát změněno, nicméně několik našich samostatných úniků a nadějných situací zůstalo neproměněno. Ve druhém poločase bylo k vidění poměrně dost neproměněných šancí na obou stranách. Řekl bych, že z naší strany jich bylo o něco více a měli jsme vyhrát. Bohužel, zatím nás trápí koncovka. Doufejme, že to zlomíme již příští kolo v Litovli.“

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Mám velkou radost z toho, jak jsme se dnes fotbalově prezentovali na půdě silného Medlova. Sehráli jsme otevřenou ofenzivní partii a vzhledem k tomu, že oba celky měli hodně blízko k druhému gólu, tak považuji dělbu bodů za spravedlivou. My jsme udělali před zápasem mnoho změn a myslím, že měl soupeř větší problém nás načíst než mi jeho. Za to, jak kluci změny zvládli bych jim chtěl poděkovat, bude však důležité bod z venku doma potvrdit v dalším zápase.“

Dolany - Zábřeh 3:5

Branky: 2. Seibert, 70. Kaluža, 78. Outlý - 10. Puchr, 59. Sitta, 71. Sitta, 76. Nízký, 87. Puchr.