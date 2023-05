Krajský přebor mužů - Olomouc

25. kolo:

Brodek u Přerova - Čechovice 2:0

Branky: 2. Kytlica, 28. Vařecha.

David Chuda (trenér Brodku): „Parádní vstup do utkání, kdy po kombinaci na pravé straně hřiště vnikl ve 2. minutě do pokutového území Kytlica a nekompromisně levou nohou otevřel skóre. Hrál se velmi dobrý tempo fotbal z obou stran a já po slabším období náš tým opět konečně poznával. V dalších velkých šancích po pěkných kombinacích neuspěli Kytlica, Složil ani Omelka. Až ve 28. minutě si na Složilův roh perfektně naskočil Vařecha a rozvlnil síť podruhé. Hosté poté převzali iniciativu a hráli velmi nápaditý kombinační fotbal, ze kterého si vynutili mírnou převahu. Do žádných velkých šancí se však díky naší pozorné obraně nedostávali. Přesto jsme nemohli být v klidu, Čechovice měly hodně rohů či přímáků. Ve druhé půli soupeř otevřel hru a hnal se za snížením a to byla voda na náš mlýn, kdy jsme si po krásných rychlých akcích vypracovávali spoustu možností k zakončení. Bylo tam nespočet šancí na navýšení skóre. V těch největších se dvakrát objevil střídající Štěpánek, sám na bránu šel i Kudlička a několikrát v zakončení byl i aktivní Nezval. Svůj dobrý výkon mohl korunovat další brankou i Kytlica, ani on však neuspěl a protože obranná fáze v čele s Šarmanem pracovala velmi solidně a Čechovice některé své možnosti nevyužily, tak jsme brali moc důležité tři body za výhru 2:0. Po předchozí ostudě v Mohelnici jsme si v týdnu museli někteří hodně odpočinout a přenést se přes to, co jsme předvedli. Naštěstí se nám to povedlo na jedničku. Je to i zásluha znovu skvělé návštěvy v Brodku, kdy před takovou kulisou prostě nemůže hráč cokoliv vypustit. Soupeř ukázal velkou herní kvalitu a jsem rád, že jsme si to s nimi mohli na férovku rozdat. Udělali jsme krok ke splnění našeho cíle. V posledních čtyřech utkáních však jedeme třikrát ven a tam nás nikdy nečeká nic lehkého. I tak však budeme chtít příští týden dovést 3 body z Bohuňovic. Snad se na utkání dobře připravíme.“

Zdroj: Sokol Čechovice

Lukáš Koláček (trenér Čechovic): „Soupeři chci pogratulovat, vyhrál zaslouženě. Nám se okamžitě zbortil plán, s kterým jsme šli do utkání, protože jsme hned ve druhé minutě inkasovali. Na co jsme se připravovali, přišlo vniveč. Nehráli jsme zle, ale chyběla nám kvalita ve finální fázi. Domácí byli nebezpeční, protože hrozili pokaždé, když se dostali za naši obranu. Potom jsme dostali gól z rohového kopu, kdy se Zelina na zadní tyči nechal předskočit. Dříve se nám to nestávalo, ale teď na jaře dostáváme spoustu branek ze standardek, což mi vadí. Je to o nějaké koncentraci a odhodlání, což nám nefunguje. Chtěli jsme rychle vstřelit kontaktní gól a dostat se do hry. Ale nepovedlo se to, poté jsme hru otevřeli, šli jsme do rizika a přežili jsme nějaké šance, takže rozdíl ve skóre mohl být vyšší. Body jsme si nezasloužili. Chci poděkovat klukům. Nebyli jsme v úplně ideální složení a kluci mají můj obdiv, šli do zápasu také někteří, kteří nebyli stoprocentní. Já i kondiční trenér Žídek jsme v závěru museli naskočit, což vykresluje situaci, v jaké jsme do Brodku odcestovali. Neměli jsme možnost hru střídáním oživit. Bohužel takový je fotbal. Jinak se utkání odehrávalo ve velice férovém duchu, jen více takových utkání.“

Zdroj: Sokol Čechovice