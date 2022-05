Kralice - Medlov 3:0

Branky: 47. z pen. Studený, 54. Baran, 70. Hlačík.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Dnešní zápas ani nemám chuť hodnotit. Na jednu stranu je pravda, že jsme do Kralic přijeli ve 12 lidech a bez několika členů základní sestavy. Na druhou stranu však nemůžeme hrát tak, jak jsme dnes hráli. Byla to hrůza. Řekl bych, že první poločas byl špatný. Ale druhý poločas byla opravdu katastrofa. Musíme se nad sebou každý zamyslet, protože takhle to dál nejde. Při vší úctě ke Kralicím, s takovýmto týmem nemůžeme prohrát 3:0.“

FOTO: Kouč Nových Sadů po zářezu: Sudí by měl zakopat píšťalku 10 metrů pod zem!

Litovel - Mohelnice 1:5

Branky: 47. Vaca - 7. Brulík, 27. Fišara, 34. Ryba, 43. Kuba, 62. Knýř.

Martin Jindra (kapitán Litovle): „Je to stejná písnička stále dokola. Dostáváme laciné góly v začátcích zápasů a pak už se utkání jen dohrává s otázkou o kolik. Musím poděkovat klukům, kteří nám přišli v nelehké situaci pomoct a zároveň dodat kuráž dorostencům, kteří by se v ideální situaci měli na hřišti v tak nízkém věku rozkoukávat po 15, 20 minutách nebo poločase. Místo toho hrají od začátku podobné zápasy tomu dnešnímu a schytává to jejich psychika. Snad si z toho všichni v Litovli vezmeme to dobré a ponaučíme se do budoucna.“

Další zápasy

NE, 10.00

Ústí - Želatovice

16.30

Bohuňovice - Brodek u Př.

Dolany - Šternberk

Zábřeh - Lipová

Lutín - Jeseník

V. Losiny - Rapotín