Branka: 90. Gercis.

Ondřej Panák (sekretář Postřelmova): „Jaro je pro nás výsledkově velká bída. Máme problém se zakončením. Jsme schopni si vytvořit jasné gólové šance, ale nedokážeme je proměnit. Pak zcela snadno inkasujeme a už je z toho křeč. Nicméně jsme chtěli tento fakt změnit s Bohdíkovem. Upřímně, soupeř byl na posledním místě a příležitost, jak se konečně chytnout se tak nabízela.

Dle očekávání jsme drželi míč od úvodního hvizdu. V tomto bylo vše v pořádku. Jakmile jsem se ale dostali k šestnáctce soupeře, nastal opět ten stejný problém. Míč jsme nedokázali efektivně dostat za soupeřovu obranu tak, abychom mohli v klidu zakončit a vstřelit gól. Většinou to byly takové jalové pokusy ohrozit bránu. A když už se nám povedl nějaký brejk po kombinaci, tak máme zase problém jednoduše poslat míč do sítě. Na podzim nám v tomto ohledu většinou vytrhl trn z paty Honza Nimrichtr, který si věděl v těchto situacích rady. Nikoho podobného v týmu teď nemáme a i když se u nás i teď najdou šikovní fotbalisti, koncovka jim vázne rovněž. Poločas tedy skončil bez branek. Druhá půle de facto kopírovala tu první. My obehrávali soupeře po šestnáctku a občas se dostali do vyložené šance, kterou jsem ovšem "zazdili". Soupeř hrozil z brejků. Pak přišla zhruba 75. minuta a místo toho, abychom soupeře, který postrádal prakticky od začátku utkání po nepříjemných zraněních dva klíčové hráče, pořádně zatlačili, tak jsme ztráceli energii. Vyústěním toho všeho byla 90. minuta a gól domácích. Konec našeho zmaru měl tak krutou tečku.

Teď nás čeká doma Konice, venku Olešnice a Náměšť. Naštěstí nemusíme řešit body, kterých máme na udržení v soutěži (snad) dost, ale výhru už potřebujeme jako sůl. Musíme se hecnout, zkusit ještě pořádně potrénovat a věřit, že se to podaří."

Maletín - Troubelice 1:4

Branky: 43. Horák - 20. a 35. Janíček, 44. a 75. Kráčmar.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Do utkání jsme vstupovali s tím, že si chceme odvést body. Od začátku jsme hráli převážně na půlce domácích, do dvacáté minuty jsme si vytvořili dvě gólové situace, proměnili jsme až tu třetí. To nám dodalo další potřebné sebevědomí. Domácí mužstvo jsme přehrávali a ve 35 minutě to bylo 0:2. Maletín po chytrém zakončení snížil, jenže hned po rozehrávce jsme opět odskočili o dvě branky. Dobrý první poločas nám dal základ exportu bodů od týmu, který figuruje na třetí příčce tabulky.

Druhá půle byla obdobná té první. Míč po většinu patřil nám. Nějaké zakončení a šance jsme byli schopni si vypracovat, ujala se až akce ze 75. minuty. Poté se utkání dohrávalo a změna skóre už nenastala. Domácí se snažili zdramatizovat utkání, ale po sérii rohových kopů žádné drama nenastalo.

Dobrá práce celého týmu. Na hráčích bylo vidět, že dnes chtějí uspět. Poslední tři zápasy jsme produktivní, na hráčích jde vidět, že poctivá práce v tréninkových jednotkách a v zápasech a k tomu dobrá pohoda v týmu dělá své.“

Bělkovice-Lašťany - Loštice 3:3, 4:3 na pen.

Branky: 16. T. Vinkler 41. M. Vinkler, 85. Sklenář - 2. Mikeš, 6. Faltýnek, 42. Krejčí.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Sobotní zápas v Bělkovicích začaly Loštice famózně, když už v 6. minutě vedly 2:0. Hned ve 2. minutě se ujala dalekonosná střela Josefa Mikeše, která vyhnala všechny pavouky v pravé šibenici domácí branky. V 6. minutě dostal míč za obranu Faltýnek a umístěnou střelou po zemi přesně k tyči nedal domácímu gólmanovi šanci. V 16. minutě snížil na rozdíl gólu domácí T. Vinkler a ke konci poločasu srovnal na 2:2 M. Vinkler. Ale ještě do přestávky poslal hosty do vedení M. Krejčí. Herně i brankově vyrovnaný poločas skončil výsledkem 2:3.

Druhý poločas hosté v pohodě kontrolovali své vedení a domácí v podstatě k ničemu nepustili, až přišla 87. minuta a rozhodčí k údivu všem přítomným písknul penaltu ve prospěch domácích jakou „svět neviděl“. Tu domácí proměnili a o bodu navíc rozhodovaly penalty, kde byly Bělkovice šťastnějším týmem.“

I. A třída, skupina B

Plumlov - Beňov 5:2

Branky: 55. a 73. Frantík, 74. a 85. Hladký, 43. Kotán - 24. a 56. Machač.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Po špatných výkonech z minulých utkání jsme chtěli konečně zabrat a získat body. Začali jsme dobře, ve 24. minutě otevřel brankový účet F. Machač. Domácí hrozili ze standardních situací, kdy měli několik příležitostí zejména po rozehrávce rohových kopů. My jsme po vstřelení branky nepochopitelně přestali hrát, do té doby jsme byli aktivní, bylo vidět, že kluci opravdu chtějí zlomit naše neúspěchy, ale ke konci poločasu jsme nebyli aktivní v souboji na polovině hřiště, centrovaný míč si našel domácí Kotlán, který si poradil s naším obráncem a pěknou střelou k tyči ve 43. minutě utkání, srovnal na 1:1. Zcela zbytečná branka do šatny, ale co se dalo dělat. Opět hlavy dole.

Snažili jsme se kluky povzbudit, že se nic neděje, jen se bude třeba vrátit na začátek a začít hrát opět aktivně s rychlou rozehrávkou. Zmenšit hřiště a využívat více křídelních prostor. Ve druhé půli jsme se snažili hrát, ale přišla 55. minuta utkání, kdy se u brankové čáry uvolnil okolo našeho obránce domácí hráč, centr do pokutového území a Frantík poslal domácí do vedení 2:1. Odpověděli jsme druhou brankou F. Machače. Opět začal boj, ale byli to domácí, kteří nakopávanými míči několikrát překonali naši obranu během 73. a 74. minuty brankami Frantíka a Hladkého navýšili vedení na 4:2. Nám začaly docházet síly a byli jsme nuceni střídat. Na nějaký obrat jsme již bohužel neměli fyzické ani psychické síly. Domácí nám uštědřili poslední hřebík v podobě branky Hladkého v 85. minutě utkání. Zápas jsme následně dohrávali o dva hráče míň, pro zranění odstoupili bratři Gréčové. Konec byl pro nás v konečném účtování vysvobozením.“

