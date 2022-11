Domácí se ale dlouho nemohli prosadit. „Lutín hrál velice chytře, byl na nás asi dobře takticky připravený, věděl, co chceme hrát. Zalezl do bloku. My jsme nebyli schopni nic vymyslet. Nelíbilo se mi, jak jsme hráli, kluci si nadávali,“ kroutil hlavou David Chuda.