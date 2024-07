Pro předplatitele

Ivan Němeček dnes 07:07

V roce 2009 znovu vznikl B-tým fotbalových Nových Sadů a od té doby je spojený také s Miroslavem Lojkou. Patnáct let je dlouhá doba, během níž Lojka coby hráč oslavil pod vedením kouče Petra Kunce dva postupy až do okresního přeboru. Poté se vydal na trenérskou dráhu, ve které nebude pokračovat na lavičce novosadské rezervy. „Byl to velký kus života, který jsem na Sadech nechal, ale je na co vzpomínat,“ říká 55letý matador.