Podzim na dvě půlky

Ještě před závěrečným duelem to vypadalo na skvělý finiš, který v případě výhry mohl Želatovice posunout do elitní čtyřky tabulky, dva body za vedoucí Jeseník. Po nevydařeném vstupu do sezony by vlastně šlo o výbornou pozici před jarními boji.

„Podzim bych rozdělil na dvě části. První půlka se nám nepovedla vůbec. Myslím si, že to bylo uspokojením po minulé sezoně, která se nám opravdu velmi dobře povedla. Mančafty se na nás chystaly lépe, věděly, jak na nás hrát. My jsme na to špatně reagovali,“ myslí si trenér Jiří Jemelka.

Výsledky Želatovic v úvodu ročníku byly jako na houpačce, po prohře v Brodku 2:5 v sedmém kole bylo aspirantovi na nejvyšší příčky úplně nejhůř. Po pádu do spodních pater tabulky ale přišel podle Jemelky klíčový zápas, který jeho tým zase nastartoval.

„Trošku se to zlomilo domácím zápasem s Medlovem, kdy jsme doma prohrávali 0:3 a dokázali srovnat na 3:3. Od té doby to šlapalo celkem dobře,“ ohlédl se lodivod.

Želatovice poté z posledních osmi zápasů vydolovaly slušných šestnáct bodů. Celkem jich mají 26, což stačí na sedmou příčku vyrovnané tabulky. Na vedoucí Jeseník je ztráta pětibodová.

„Pořád jsme na dostřel. Nevyhlašujeme tady žádné boje o postup. To zatím vůbec neřešíme. Chceme hrát o nejvyšší místa, mančaft na to máme. Chci, aby se kluci hlavně fotbalem bavili, aby to bavilo i lidi,“ řekl Jiří Jemelka. „Máme před sebou odpočinek a taky prostor pro zamyšlení, co musíme změnit,“ doplnil.

Jaká bude zima?

S přípravou budou Želatovičtí začínat ve druhé polovině ledna, čeká je pět kvalitních přátelských duelů s týmy z divize a krajského přeboru.

„Doufám, že mi nikdo neodejde, protože naše béčko hraje I. A třídu, za což jsem rád. Potřebujeme mít zachovaný nějaký počet hráčů. V merku mám dva kluky, kteří by mohli přijít,“ nastínil Jiří Jemelka.

Ve hře je dokonce návrat bývalého kapitána a tahouna Želatovic Tomáše Matušíka. Ten patří mezi důležité hráče divizního Přerova, pracovní záležitosti by jej však mohly přivést zpátky do prostředí, kde se univerzální záložník cítí jako doma.

„U Tomáše se bude rozhodovat, jestli bude chtít ještě zůstat v Přerově, nebo se bude chtít vrátit za námi,“ řekl Jemelka.

Matušík: Záleží na práci

Finální rozhodnutí tedy bude samozřejmě ležet přímo na Matušíkovi. Jasno ale bude až v příštím roce. „Jde o to, že od ledna budu nejspíš více pracovně vytížený a sám ještě nevím, kolik času budu moci věnovat fotbalu,“ vysvětlil aktuálně hráč přerovské Viktorky pro Deník.

„Pokud bych nestíhal tréninky a zápasy, tak jak bych si přál a ztratil výkonnost, nechci sedět na lavičce v divizi. Raději bych se vrátil zpátky do Želatovic do kraje. Ale záleží na tom, jak to budu mít po Novém roce v práci,“ doplnil Matušík s tím, že zatím má sám málo informací a netuší, jak situace dopadne.

Pro přerovskou Viktorii by se ale pochopitelně jednalo o velkou ztrátu, zvlášť po nepříliš povedeném podzimu, kdy týmu chyběly mimo jiné i zkušenosti v záloze.

„Uvidíme, jak se k tomu postaví. Patří k našim klíčovým hráčům, navíc k těm nejzkušenějším. Museli bychom jeho odchod nějak řešit. Doufám, že ještě půl roku vydrží,“ řekl závěrem David Rojka, hlavní kouč 1. FC Viktorie Přerov.

