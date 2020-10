„Něco takového jsem opravdu ještě nikdy nezažil,“ přiznal trenér vítězů Tomáš Martinek.

Zatím nejdelší penaltový souboj předvedly v sezoně Želatovice proti Ústí (8:9) v minulém kole. Litovel a Brodek to ale hravě překonaly.

V prvním kole muselo jít kopat všech jedenáct hráčů z obou mužstev včetně brankářů, přičemž na každé straně jen jediný hráč zaváhal. Střelci kopali excelentně a brankářům dávali jen pramalou šanci.

„Myslím, že střelcům pomáhal silný vítr, abych je směrem k příštím zápasům nepřechválil. Pro brankáře to bylo vážně složité,“ řekl Martinek. Až ve čtrnácté sérii chytil brankář Běhalík pokus Lukáše Heinze a Daniel Chytil rozhodl o vítězství Brodku.

„Remíza byla si spravedlivá, obě mužstva mohla prohrát i vyhrát. Silný vítr hráčům utkání hodně zkomplikoval, na kombinaci to moc nebylo. Mrzí mě ale, že jsme nepřidali v penaltách bonusový bod, protože mužstvo na to máme dost zkušené,“ řekl trenér domácích Jiří Kohout.

Litovel, která už dávno zapomněla na nevydařený vstup do soutěže, vlétla do zápasu tak, jak by se čekalo od týmu, jenž čtyřikrát za sebou vyhrál – tedy razantně a sebevědomě. Už ve 13. minutě otevřel skóre Libor Navrátil a Tatran měl i další šance. Fišara trefil po přihrávce Dragona břevno, pak ještě málem dorážel na zadní tyči. Další střela Navrátila šla těsně vedle. Jenže pojistka nepřišla, tlak opadl a těsně před poločasem vyrovnal po zmatku před litovelskou brankou Filip Zedek.

„Soupeř má také svou kvalitu. Osobně musím říct, že jsem se nevyznal v metru rozhodčího, který chvíli hru pouštěl, pak zase úzkostlivě pískal útočné fauly. Za stavu 1:0 z podražení Navrátila, který šel sám na branku, udělal zaškobrtnutí. Ale na rozhodčí výsledek svádět určitě nechci,“ konstatoval Kohout.

Po změně stran, snad i proto, že tentokrát hrál po větru Brodek, už obraz hry vypadal výrazně jinak. Hosté měli k vítězství opravdu dost blízko, ale Litovel i s trochou štěstí odolala. Nakonec mohl ale rozhodnout i domácí Vaca, ale v šanci špatně zpracoval.

„Byla to naše taktika hrát první poločas proti větru, uhrát co nejlepší výsledek po přestávce se pokusit rozhodnout. Málem se to povedlo, šance jsme si vypracovali. Nakonec to vyšlo až na penalty. I tak jsme ale spokojení. Jsme nováček a každý bod se počítá,“ řekl brodecký kouč Martinek, jehož tým vyhrál penaltový rozstřel v sezoně už potřetí.

„Penalty nám jdou. Máme určené čtyři hráče a zbytek si už řídí kluci sami. Teď ale museli jít stejně kopat všichni,“ usmál se.

I kvůli třem vítězstvím jen za dva body je Brodek v tabulce s bilancí pěti výher a čtyř porážek až jedenáctý. Zatímco Litovel s přesně opačným poměrem má o bod víc a je devátá.

Tatran Litovel – FK Brodek u Přerova 1:1 (1:1), 12:13 na pen.

Branky: 13. Navrátil – 43. Zedek. Rozhodčí: Vedral – Machala, Winkler. ŽK: Šana, Navrátil, Dostál, Jindra – Zedek. Diváci: 100.

Litovel: Nakládal – Šana, L. Heinz, Jindra, Miklánek – Dostál, P. Heinz (73. Baránek), Fišara, Bohanos (38. Knebl, 81. Vaca) – Dragon, Navrátil. Trenér: Jiří Kohout.

Brodek: Běhalík – Glauder, Omelka, Otáhal (61. P. Bundil), Kocian, Zatloukal, Složil (68. Chytil), Kudlička (90. Odstrčil), Hrabal, Šebesta (73. Kudlička), Zedek. Trenér: Tomáš Martinek.