Penaltovým králem celého Olomouckého kraje jsou fotbalisté Želatovic. Během šesti odehraných kol krajského přeboru k nim dospěli hned třikrát a ve všech případech se jim podařilo zvítězit. Naposledy po domácí remíze 3:3 s Lutínem ovládli pokutové kopy poměrem 4:2.

Fotbalisté Želatovic. Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

A není to jen zásluha brankáře Tomáše Čecha. „Tom něco chytí, díky tomu na to exekutoři můžou jít víc v klidu. Paradoxně se jim do toho ale moc nechce, sami jdou kopat třeba dva hráči, ostatní musíme určovat,“ pousmál se trenér Želatovic Ondřej Mrázek.