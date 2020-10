Nejprve porazili v domácím duelu Kralice na Hané 4:1. Následně bylo odloženo jejich utkání v Bohuňovicích kvůli podmáčenému terénu a o víkendu si zastříleli na hřišti Brodku u Přerova, kde vyhráli 6:1.

„Nevím, čím to bylo. Podle mě kluci soupeře podcenili, protože byl za námi a nedával moc branek,“ hledal důvody debaklu trenér Brodku Tomáš Martinek.

Tím skončila čtyřzápasová vítězná série Brodku.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, protože s přehledem vyhráli v Mohelnici a viděli jsme je minulý týden v Litovli, kde si vytvářeli dost šancí,“ přiznali hráči Medlova.

A vzájemný souboj nabídl na těžkém terénu řadu nepřesností, ale rovněž spoustu šancí. Hned po pár minutách obešel hostující Čikl brankáře, ale dostal se do velkého úhlu a míč do branky nedostal. Na druhé straně přišla vzápětí také velká příležitost, když domácí nastřelili z hranice malého vápna tyč.

„To byl klíčový okamžik, že jsme nešli do vedení a protivník dal vzápětí dva slepené góly,“ pokračoval v hodnocení Martinek. S tím souhlasili i medlovští: „Kdyby dali první gól, tak by to pro nás bylo těžší a zápas by asi vypadal jinak.“

Ve třinácté minutě zahrával Medlov standardní situaci, po které přišel závar. Ze dvou dobrých pozic se ještě neprosadil, ale následně se v té nejtěžší trefil krásně akrobaticky Petr Klos.

A domácí se hned na to srazili ještě níž sami. Okamžitě po rozehrávce přišla malá domů a míč na nerovném povrchu přeskočil nohu brankáře a byl z toho roh, po kterém se prosadil nejlepší střelec hostů stoper Jan Srdýnko.

Ve zbytku poločasu měli mírně navrch hosté, ale příležitosti se střídali na obou stranách. Ještě do poločasu se však prosadil Mikuta, když domácí brankář v souboji neudržel míč a následně spolu se spoluhráči reklamoval u sudího faul na svoji osobu.

„Mohl to písknout, ale nemusel. Já jsem brankáře neviděl a šel do balonu. Rozhodčí mu potom řekl, že si do mě naskočil sám,“ komentoval situaci medlovský útočník.

„Nesmíme to podcenit. Hlavně nezůstat po přestávce v šatně,“ prozradili rozbor komfortního poločasového náskoku v kabině hosté.

PARÁDNÍ TREFA DODALA KLID

Trenér Brodku sáhl k dvojitému poločasovému střídání a v prvních pěti minutách jeho svěřenci na soupeře vletěli a mohli snížit.

„Vyměnili jsme dva hráče a změnili rozestavení. To nám trošku pomohlo a zase jsme začátek měli dobrý,“ viděl šanci na snížení domácí kouč.

Jenže tuhle možnost hosté Medlov rychle odmítl. Definitivní klid dal na jeho kopačky v 55. minutě Václav Konečný, který se trefil výstavně z přímého kopu do šibenice.

„Potom přišel tenhle přímák a on to takhle trefil,“ pokračoval Martinek.

Následně se ještě po individuální akci dočkal branky aktivní Čikl a v závěru se prosadil hlavou střídající Holouš. Osm minut před koncem připravil hostujícího brankáře Zmunda o čisté konto Složil.

„Všichni hráči předvedli průměrný výkon, nedávali šance a hráli špatně,“ zakončil trenér celku, který ještě loni hrál I.A třídu.

„Jsme rádi, že jsme si takhle před pauzou zlepšili náladu díky dvěma výhrám a spravili si skóre. Konečně jsme se do toho dostali a už se na tu tabulku dívá trošku líp, přestože nám ještě nějaké body chybí,“ uzavřeli svěřenci Květoslava Pospíšila.

FK Brodek u Přerova – FK Medlov 1:6 (0:3)

Branky: 82. Složil – 13. Klos, 15. Srdýnko, 31. Mikuta, 55. Konečný, 71. Čikl, 81. Holouš. Rozhodčí: Jurčák – Brázdil, Polanský. ŽK: Omelka – Skřebský. Bez diváků.

Brodek: Běhalík – Glauder (46. Šebesta), Omelka, Zedek, Hrabal – Z. Kudlička, J. Kudlička (61.Otáhal), Zatloukal, Kocian – Bundil (46. Chytil), Složil. Trenér: Tomáš Martinek.

Medlov: Zmund – Bartoněk, Srdýnko, Klos, Skřebský – Šléška (67. Pospíšil), Konečný (82. Kux), Kasal, Muzikant (74. Štěpán) – Mikuta (78. Holouš), Čikl (85. Klabačka). Trenér: Květoslav Pospíšil.