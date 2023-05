Na oficiálních stránkách Zubrů se dočtete, že Gréč zvolil civilní zaměstnání. Na hokej ale nezanevře. Nabízí se varianta poloprofesionálního angažmá například ve druhé lize.

„Chtěl bych pokračovat v hokeji. Uvidí se, co bude skrz práci, jak bych vše časově stíhal. To se ukáže v červenci a srpnu,“ nastínil Matyáš Gréč.

A kombinace s jakým zaměstnáním by byla ideální? „To si nechám pro sebe,“ zůstal tajemný.

Rychlý debut v Chance lize

V hokeji se Matyáš Gréč vypracoval v tahouna defenzivy mládežnických kategorií HC Zubr Přerov. Už v sezoně 2020/21, kdy mu bylo pouhých 18 let naskočil poprvé za mužský A-tým. V uplynulém ročníku Chance ligy zaznamenal 37 startů s bilancí dvou gólů a šesti asistencí.

S fotbalem začínal Gréč v přerovské Viktorce, první registraci zaznamenal systém FAČR v dubnu 2010, kdy Matyášovi nebylo ani 8 let. O pět roků později přišlo rozhodování, jestli hokej, nebo fotbal.

„Nedaly se zvládat všechny tréninky v obou sportech. Rozhodl jsem se pro hokej a fotbal pak dělal už jen na jaře v rámci letní přípravy,“ řekl Gréč.

A tak přišel přestup do Kozlovic za kamarády z hokeje – Radimem Kolaříkem, Tomášem Hanákem či Michalem Postavou. Nabízí se proto otázka, proč Beňov a ne třeba béčko Kozlovic? O lepší úroveň soutěže (I. A třída vs. okresní soutěž) prý nejde.

„V Beňově jsem vlastně už třetím rokem. Hraje tam můj brácha. Měli málo lidí a já jsem se vždy jezdil na bráchu dívat. Prostředí jsem tam měl vždy rád. Je to pro mě srdcovka stejně jako Kozlovice,“ vysvětlil.

Právě on a bratr Ján zařídili víkendový triumf Beňova 2:0 nad Kovalovicemi. Pravý záložník Matyáš zazářil podruhé za sebou, o týden dříve pomohl dvěma góly k triumfu v Dubu nad Moravou v poměru 5:2.

„Nějak se to sešlo. Když to tak řeknu, mám jednu z nejlepších fyziček z Beňova. Naběháno mám hodně,“ směje se Matyáš Gréč.

A co na to spoluhráči, že góly při prvních dvou jarních výhrách Beňova musel dávat hokejista? „Kluky už znám pár let. Takže to ani neberou tak, že jsem hokejista. Navíc je nás málo, každá noha se hodí,“ práskl křídelník, který bude muset přispět do běňovské klubové kasy.

„Za góly nic platit nemusím, ale bohužel za tento rozhovor ano. Tímto zdravím Machyho,“ uzavřel Gréč.

