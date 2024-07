Bude z vás v Přerově hrotový útočník?

Myslel jsem, že budu hrát ve středu zálohy, ale David mě teď zkouší na hrotu. Uvidíme, jak to dopadne. Cítím se líp ve středu zálohy, ale i na hrotu mě to baví. Nemusí se tam tak běhat. Jste tam od toho, abyste dal góly.

A vy jste jeden ihned dal, je vám jasné, že se od vás budou v Přerově čekat góly i nadále, když vám to navíc v Želatovicích střelecky lepilo?

Proti Krnovu ten gól padl. Doufám, že si zase otevřu střelecký účet, tak jak se mi to povedlo teď ke konci v Želatovicích. Uvidíme, byl bych moc rád, kdyby tomu tak bylo.

Jak v Želatovicích vzali, že odcházíte do Přerova, se kterým se nyní Želatovičtí navíc budou potkávat v rámci derby krajského přeboru?

S Jirkou Jemelkou (hlavním koučem Želatovic, pozn. red.) jsme se o tom bavili, je to skvělý trenér. V Želatovicích jsou výborní kluci, se kterými se vídám i mimo fotbal. Mrzelo mě, že jsem odešel, ale oslovil mě můj dlouholetý kamarád. V Přerově jsem taky doma, trénuji tam mládež. Uvidíme, jak to půjde. Byl bych moc rád, kdybychom se za chvíli vyhoupli zpět do divize.

Věříte, že Viktorka má na to, aby se rychle vrátila zpět do divize?

Jsme na začátku přípravy. Možná ještě někdo přijde, možná ne. Ale jak se krajský přebor doplňoval, přibyla béčka Prostějova a Uničova, nebude to lehká soutěž. Myslím, že za posledních deset, jedenáct let to bude jeden z nejtěžších krajských přeborů. Nebude lehkého soupeře, připomíná mi to už úroveň divize. Chci se ale i tak rvát o nejvyšší příčky. Snad se nám to podaří.