A to jeho rozhodující trefa na 2:1 lobem stála za to. „Je to kolektivní úspěch celého týmu. Bez souhry a načasování přihrávek bych nebyl tam, kde jsem. Tímto chci poděkovat spoluhráčům z áčka i béčka,“ vzkázal 35letý útočník kamarádům.

VIDEO: Skvělý lob Marka Přikryla

Zdroj: SK Radslavice

O den dříve totiž režíroval dvěma góly i triumf béčka Radslavic 6:0 nad Čekyní. Právě za Radslavice B, které působí v nedalekých Prosenicích, působí a hlavně sází jeden gól za druhým primárně.

„Mám kolem sebe skvělý servis. Herní projev je v áčku hodně podobný, i když vyšší soutěž je rychlostně a kvalitou náročnější. Jsem rád, že jsem platný i v A-týmu, jsem za možnost naskočit v I. B třídě vděčný,“ dodává Marek Přikryl.

K rekordu pomáhají dvorní nahrávači

Jak sám říká, nejčastěji mu na jeho góly přihrává 28letý Marek Vychodil. „Dvorní nahrávač, má už nějakých devět asistencí. Vím, co od něj očekávat. Další takový dravec je Martin Šuťák, máme spolu takovou tu chemii,“ pochvaluje si Přikryl, který góly dával i v Soběchlebích, Beňově, Všechovicích, Pavlovicích, Újezdci a dlouho působil i v Kozlovicích.

VIDEO: Gól Marka Přikryla na 3:1 do sítě Ústí

Zdroj: SK Radslavice

Úctyhodných 21 gólů během půlky sezony, to však ještě nezažil. „Nejvíc jsem kdysi dal za podzim 17 branek ve Všechovicích. Na jaře už to pak ale byly jen dva,“ pousmál se Marek Přikryl. I tak to tehdy stačilo na korunku krále střelců, kterou mu letos těžko někdo bude brát v okresním přeboru.

„Za celou sezonu si myslím, že jsem dal nejvíc 23 nebo 25 gólů. Už se tomu blížím, letos je to unikátní, až jsem sám překvapen,“ přiznal Přikryl.

V Radslavicích jen na půl roku?

Do Radslavic přišel ze Soběchleb, kde působil dlouho v roli hrajícího kouče. Prý přišel čas na změnu.

„Pět let jsem trénoval a chtěl jsem si od toho chvilku odpočinout. Řekl jsem si, že bych na půl roku šel do Prosenic. Mám to z Oseka kousek, je tam krásné hřiště. A v Soběchlebích to tolerovali, domluva tam je na perfektní úrovni,“ chválí Marek Přikryl.

Z avizovaného půlroku by ale mohlo být delší angažmá. „Daří se hodně, tak uvidíme, co bude v zimě. Nechám si ještě čas na rozmyšlenou.“

Trénování mu už začíná chybět. Že by se toho chopil i v novém působišti? „V Prosenicích mám na starosti rozcvičky před zápasem a na tréninku. Ale tam není co měnit. Předseda se dobře stará, trenér má cit pro sestavu a střídání,“ pochválil Přikryl i Michala Kašpaříka.

Závěrem ještě vyzval ostatní hráče k lepšímu chování vůči rozhodčím. „Rozhodčích je strašně málo a buďme rádi, že je máme. Fanoušci i hráči jsou vůči nim často nepříjemní. Trošku mě to trápí. Chtělo by to trošku respektu,“ uzavřel Marek Přikryl.

