„Netrénovali jsme. Naskočili jsme po týdnu rovnou do zápasu, soupeř měl na rozdíl od nás hřiště k dispozici,“ zmínil útočník, který se ve 28. minutě postaral o jediný gól Troubek při prohře 1:2 v Klenovicích. A to ve 27. minutě střídal zraněného spoluhráče!

„Vyběhl jsme z půlky, běžel do vápna, přišel centr zprava. A celé to trvalo několik sekund,“ pousmál se Marek Fabian.

Řekli byste si, že tohle bude nejrychlejší Fabiánův gól kariéry? Dost možná ne. A nejen proto, že jich za svou kariéru dal spoustu.

„V prvním zápase sezony proti béčku Kozlovic jsem hrál od začátku a gól jsem vstřelil pár sekund po úvodním výkopu. Taky jsme ale prohráli. Asi bych ty góly neměl dávat, pokaždé, když jdeme do vedení, prohrajeme,“ kroutí hlavou střelec. „Sezona zatím není z nejlepších. Zranil se nám navíc Jarda Němčák, což je vynikající fotbalista,“ dodal.

V základu Troubek naskočil Fabian třikrát, dvakrát šel do hry z lavičky, jednou na ní zůstal. „Je to asi trenérova taktika. Možná mě má jako skryté eso v rukávu,“ zasmál se Fabian.

Fotbalový životopis

Ten v minulosti skutečně patřil mezi střelecká esa regionu. S fotbalem začínal v Přerově, od dorostu proplouval mezi okolními vesnicemi – Tovačov, Kozlovice, Prosenice. V Želatovicích si zahrál i mužský krajský přebor.

„Ale musím říct, že nejlepší období jsem zažil v Horní Moštěnici, kde jsem strávil pět a půl roku, byla tam super parta a dařilo se mi,“ zmínil Fabian, který mezi lety 2008 a 2013 platil za obávaného zabijáka v I. B třídě, v barvách Horní Moštěnice se třikrát po sobě stal nejlepším střelcem soutěže.

Do Troubek přišel už coby zkušený harcovník po šesti letech v Újezdci. Přetáhl jej tam další obávaný střelec Martin Koller, Fabianův kamarád a hlavně kolega z České pošty.

Pro tu Marek Fabian každý den vozí lidem v dodávce balíčky. A je dle svých slov možná nejrychlejší kurýr v Česku!

„Kdybych měl někdy možnost reprezentovat Českou poštu na olympiádě, Česká republika by měla zlato. A to ve všech disciplínách,“ napsal i v nadsázce na svůj facebookový profil.

Nejrychlejší kurýr i rapper

Jak to tedy je? „Asi se fakt cítím na to říct, že jsem dobrý řidič České pošty. Myslím, že v Přerově jsem určitě nejrychlejší,“ zasmál se Marek Fabian.

Ve volném čase se pak Fabian věnuje také hudbě, pod pseudonymem DTF vydal několik rapových singlů včetně pár videoklipů.

„Není to o tom, že bych chtěl být slavný, nebo tak. S klukama z Přerova chceme udělat něco pro město, je to pro mě zábava. Člověk přijde na jiné myšlenky a doufá, že se to i zalíbí lidem,“ říká DTF. „Od té doby, co dělám pro Českou poštu, není moc času. Ale rád bych zase něco vypustil, něco mám přichystaného,“ naznačil závěrem Marek Fabian.