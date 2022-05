„Chtěl bych se vrátit v příští sezoně do Přerova, kdyby mi dal trenér Rojka šanci,“ přiznává kanonýr, který v minulosti střílel góly i za dorost Sigmy Olomouc.

Nabídek ale má více. „Bavil jsem se zatím jen s Davidem Chudou. Ten mi dal nabídku do Brodku, že tam skládá nové mladé mužstvo. Řekl jsem mu ale, že bych chtěl zkusit Přerov,“ práskl Macháček.

„Jezernický Zlatan“ oslavil narozeniny čtyřmi góly!

Díky jeho fotbalovému vzoru i čuchu na góly, které sázel v Jezernici jako na běžícím páse, jsme mu dali přezdívku „Jezernický Zlatan“. Teď je z něj „Bělotínský Zlatan“, který se trefil ve třech zápasech po sobě.

„Asi už jsem se s klukama víc sehrál. A je tam dobrá parta. Uvidíme, jak to bude pokračovat v Beňově,“ vyhlíží nedělní okresní derby.

V posledních dvou duelech nasázel Macháček dokonce hattrick. Naposledy to odneslo béčko HFK Olomouc. „Byl to slušný soupeř, bylo to těžké. Půlka z nich mě znala, tak mě řezali. Hlídali si mě,“ uznal Macháček.

Přesto dal tři kousky, na další jeden nahrál. Jak to vypadalo? Krásná střela z trestného kopu, jeho typický lob a proměněná penalta. Hlavně gól z přímého kopu stál za to.

„Neskutečná střela. Moc se k trestňákům nedostávám. Chyběl hráč, který je kope, tak jsem si řekl, že to zkusím. Padlo to tam,“ usmál se střelec, který bude muset pochopitelně platit do kasy.

„Prodraží se to. Ale hattrick platí trenér. Jsou to nějaké dvě stovečky za článek,“ poodhalil sazby.

Podaří se Macháčkovi vytoužený návrat do přerovské Viktorky, jejíž je odchovancem? „Hraji zase o něco vyšší soutěž a postupem času se chci vyšplhat nahoru,“ má jasno Marek Macháček.

