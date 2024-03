První gól dal z penalty, při druhém dostal míč na vápně a vystřelil přesně k tyči. Hattrick pak završil znovu z pokutového kopu. „Chtěl jsem tam ale pustit kluky, třeba Ondra Buček se potřebuje chytit. Ale říkali, jen ať jdu a zaplatím si to. Budu zase muset něco přispět do kasičky,“ usmíval se Kaďorek po zápase.

Dvě penalty, hattrick. Brodek sestřelil čtvrtý Rapotín a chce nahoru

A na kolik vás tohle představení vyjde?

Ještě vůbec nevím. Je to vlastně i první soutěžní gól za Brodek, tenhle rozhovor, myslím, že Fred (Alfred Složil, pozn. red.) to spočítá a nebude to za levno.

V kabině jste si se všemi hned po příchodu z Kozlovic sedl? Znáte se?

S některými se známe z malé kopané. S klukama jsme se přijali dobře, trénujeme spolu, za ty dva měsíce se udělala dobrá partie. Teď to chce potvrdit v Čechovicích a soustředit se na další týden.

Jak se váš přestup právě do Brodku u Přerova zrodil?

Samozřejmě na tom má velkou zásluhu Ruda Pola, který mě má v malé kopané v Kafkách. To dělalo hodně.

Jak hodnotíte domácí premiéru se čtvrtým Rapotínem? Čekali jste tak jasný výsledek?

Všechno udělal přechod z umělé trávy na přírodní po zimní přípravě. Je to těžké pro všechny, což šlo vidět, byly tam nepřesnosti. Klobouk dolů, jaké má Rapotín hráče, hlavně nahoře je silový. V prvním poločase byl lepší, my jsme dali dva góly ze dvou šancí. To nám prospělo a pak jsme si to pohlídali.

Na rozdíl od premiéry v Losinách, kde jste sice herně nepropadli, ale dostali jste 1:5.

Je to tak. Hraje se na góly. Tentokrát jsme dali čtyři my a vyhráli jsme.

Z toho tři jste dal vy. Byly se na vás podívat i někteří Kozlovičáci včetně trenéra Kobylíka. O to víc hattrick potěšil?

Ale jo. Jsem rád, že jsem proměnil dvě penalty, dal tři góly, takže pro mě dobrý start. Nejdůležitější jsou tři body.

Co očekáváte od krajského přeboru? Jaké máte ambice?

Je to pořád začátek jara. V krajském přeboru jsem zpátky po deseti letech, takže vůbec nevím, jakou má úroveň. Určitě tam oproti divizi skok je, je to vidět.

Brodek by rád zopakoval páté místo z loňského roku. Povede se to?

Hlavně musíme vyhrávat doma, ať jsou lidi spokojení a aby chodili, to je pro nás důležité. Dovézt nějaké body zvenku bude plus.