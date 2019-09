Do vedení poslal Želatovice už v páté minutě Goldenmund, kterého litovelská obrana nechala volného na hranici pokutového území. Zanedlouho Dlouhý trefil dokonce břevno a i dál měli navrch hosté.

Ty vysvobodila ve 37. minutě nucená čtvrthodinová přestávka, protože na hřiště se snesl liják doprovázený krupobitím.

Po něm už Litovel začala být lepší. Trenér Jiří Kohout se při koučování zdánlivě procházel po napršeném jezeře jako biblický Ježíš a jeho hráči se nadechovali ke zmrtvýchvstání.

Těsně před koncem prvního poločasu mohl svůj stý zápas v litovelském dresu oslavit gólem Dragon, ale míč poslal vedle.

Brzy po změně stran už ale domácí vyrovnali. Po rohovém kopu dorazil míč do sítě Jindra.

Heinz pak z trestného kopu trefil tyč, ale Litovel to nemuselo zase tolik mrzet. Pět minut před koncem totiž rozhodl povedenou hlavičkou střídající Tomáš Přikryl.

„Cením si toho, že jsme dokázali tentokráte zase pro změnu my obrátit vývoj skóre na svou stranu a dle mého zcela zaslouženě. Myslím, že jsme měli po většinu zápasu více ze hry a to i v silné bouřce a v protivětru. Je to vítězství kolektivu, nikdo v něm dnes nevynikal a pomohla nám k bodům výrazně i silná lavička,“ řekl trenér Jiří Kohout.

Pro Litovel to byla první výhra po třech porážkách v řadě. Se šesti body je teď v tabulce na 11. místě. Želatovice mají o bod víc a patří jim devátá příčka.

Tatran Litovel – FC Želatovice 2:1 (0:1)

Branky: 55. Jindra, 85. Přikryl – 5. Goldemund. Rozhodčí: Polanský – Dorušák, Šebesta. ŽK: Dlouhý (Ž.)

Litovel - Nakládal – Kvapil, Jindra, Miklánek, Tomanec – Kučera(78. Šana) – Heinz, Dragon (90. Laža), Bohanos (63. Přikryl, 90.+2 Juráš) – Baránek (22. Šrom), Krátký. Trenér: Jiří Kohout.

Želatovice: Čech – Calábek, Petráš, Zehnálek (Čtvrtníček), R. Goldemund – L. Goldemund, L. Dlouhý, K. Tomek (52. Koplík), Š. Tomek – Cagaš. Trenér: Ondřej Mrázek.