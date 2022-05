O dvacet minut později odstartoval duel fotbalistů Medlova s Brodkem u Přerova. Hosty totiž měl podle informací při cestě zradit most v nedaleké Mohelnici, pod který se jejich autobus nevešel, a tak museli hledat jinou příjezdovou cestu do vesnice nedaleko Uničova.

„Už cesta naznačila, že tohle nebude naše neděle. Pozdní příjezd, takže jen krátká rozcvička,“ začal hodnocení kouč Brodku Tomáš Martinek.

Samotný zápas začal také dost netradičně a nutno říct, že dost nepříjemně. Ve 4. minutě totiž brankář Brodku likvidačně sestřelil domácího Patrika Kasala, když jej ve výskoku knokautoval kopačkou přímo na hrudník.

Tribuny na chvíli zcela ztichly, protože zákrok nevypadal vůbec hezky. Po chvíli, kdy se ukázalo, že domácí hráč vstává, se začalo ozývat z ochozů: „Vyhoď ho!“ A tak se také stalo. Šarman viděl červenou, Brodek šel do deseti a ještě musel do brány hráč.

„Byl to hodně neobvyklý začátek. Nejprve měli problém s dopravou a pak tahle červená. Navíc neměli na lavičce náhradního brankáře, takže tam musel hráč z pole. To nám hrálo do karet,“ hodnotil domácí kapitán Zdeněk Bartoněk.

Nový muž v bráně držel čisté konto jen čtvrt hodiny, než jej překonal domácí Pospíšil. Brodek hrál sice v deseti, ale nezalezl a snažil se útočit. Po půl hodině srovnal a vypadalo to, že domácí se na zisk tří bodů pořádně nadřou.

Naštěstí pro ně se ještě do poločasu dvakrát prosadil statečný hrdina z úvodních minut Patrik Kasal a své spoluhráče uklidnil.

„Na první gól jsme ještě zareagovali, ale spoupeř nás nadále dokázal trestat. My jsme naopak své šance neproměnili,“ řekl Martinek.

„Fotbalově to nebyl žádný zázrak, ale ty tři branky byly důležité. Škoda jen nepohlídané standardky, ze které vstřelil soupeř jediný svůj gól,“ pokračoval medlovský stoper.

Ve druhém poločase přidal Medlov ještě další tři branky a upevnil si páté místo v tabulce.

„Druhé dějství jsme začali celkem vlažně a měl jsem strach, aby z toho nebyla blamáž jako v Rapotíně. Ale ustáli jsme to a přidali ještě další tři trefy,“ byl spokojený Bartoněk.

v sobotu pak čeká medlovské duel na půdě lídra soutěže Šternberka. „Zůstáváme v kontaktu s čelem tabulky, ale ve Šternberku to bude jiný kalibr. Musíme se na to dobře připravit,“ uzavřel Bartoněk.

FK Medlov - FK Brodek u Přerova 6:1 (3:1)

Branky: 19. a 73. Pospíšil, 34. a 41. P. Kasal, 64. Habáň, 87. Sedláček - 31. Složil.

Rozhodčí: Konečný - Perutka, Pekárek. ŽK: Holouš - Glauder, Schmidt. ČK: 4. Šarman (B.). Diváci: 250.

Medlov: Nesét - Habáň, Bartoněk, Srdýnko - Pospíšil, J. Kasal (82. Novák), Vrba (68. Deák), Sedláček, Mikuta - Holouš (46. Zmund), P. Kasal.

Brodek: Šarman - Nezval (64. Němec), Glauder, Hrabal, Zimčík, Šebesta, Heger, Buček, Složil, Bundil (5. Zedek), Schmidt (75. Drábek). Trenér: Tomáš Martinek

