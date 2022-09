Bělkovice prožily skvělý vstup do utkání. Hned v úvodu se trefil právě Marek Vinkler a ve čtvrté minutě už to bylo 2:0.

„Určitě mi brzký gól pomohl. Spoluhráč vybojoval balon v rohu hřiště, dal mi jej před prázdnou bránu a už to bylo jen o tom, abych zachoval chladnou hlavu a trefil to,“ popisoval hrdina nedělního utkání.

V zápase pak přidal ještě dvě trefy: „Druhá byla možná po trošku sporné situaci, kdy míč byl těsně na lajně a část soupeřova týmu přestala hrát. Spoluhráč překonal obranu, dal mi míč na šestnáctku a já jsem to dal podél brankáře.“

Hattrick zkompletoval Marek Vinkler až sedm minut před koncem z brejku. „Šel jsem do souboje s brankářem a oběma stopery, hlavou jsem si to dal vedle nich a potom jsem uklízel míč do prázdné brány,“ přiblížil střelec.

Ohlasy z KP: Lutín má první bod, Medlov vyhrál v Litovli, Dolany schytaly bůra

„Potřebovali jsme vyhrát, abychom se stabilizovali v tabulce. Soupeř si navíc v první půli svou nedisciplinovaností připsal červenou kartu, čímž nám dal výhodu,“ hodnotil Vinkler.

Ten jako útočný hráč naskakuje netradičně s číslem 5. „Hraju tak už několikátou sezonu. Nechci říkat, že na mě zbylo, ale nebyl jsem nikdy vyhraněný, co se týče čísla, takže mám pětku. Už jsem na ni zvyklý,“ objasnil.

V minulém ročníku nasázel ve dvaadvaceti duelech jedenáct branek a na podobnou metu by se rád dostal i tentokrát. „Chtěl bych to zopakovat a blížit se patnácti až dvaceti brankám. Osobní začátek teda super,“ potvrdil.

A vysoké cíle má i přesto, že se věnuje náročnému zaměstnání. V olomoucké Fakultní nemocnici zastává pozici anesteziologa.

„Je to o organizaci času. Když si píšu služby, tak se snažím, abych stíhal tréninky a zápasy. Vedení naší kliniky mi v tom vychází vstříc a dá se to zvládat. Není to tak, že bych kvůli práci vynechával,“ sdělil.

FOTO: Slavia, derby i rekordní návštěva. V Kostelci slavili 90 let fotbalu

A ani jeho snoubenka není proti, když jeden den z víkendu tráví na fotbale a druhý případně v práci. „Je velice tolerantní, což je takový základní předpoklad, abych se mohl věnovat m mému velkému koníčku i náročnému povolání,“ říká spokojeně.

A samozřejmě s fotbalisty, i jinými sportovci, se setkává nejen na trávníku, ale také v nemocnici. „Jsem součástí operačního týmu, takže přicházím do kontaktu i se sportovci, že je uspávám na operační výkony. Jsem rád, že mi zdraví drží a nejsem v pozici pacienta, ale jen v pozici lékaře,“ přiznal Marek Vinkler.

V Bělkovicích naskakuje také po boku svého bratra Tomáše. „Je tam vzájemná rivalita, že se hecujeme, kdo dá více gólů. Minulou sezonu nastal paradox, že jsem byl nejlepší střelec a on byl kabinou vyhlášen nejlepším hráčem týmu,“ prozradil.

V právě probíhajícím ročníku si pak společně vyzkoušeli novou skupinu I. A třídy. Zatímco v loňském roce hráli skupinu A, nyní měří síly s celky ve skupině B. „Je o něco kvalitnější, protože se tam sešlo hodně ambiciózních týmů, které před sezonou vyhlašovaly, že by se chtěly ucházet o postup. Béčka kvalitních olomouckých týmů HFK a Nových Sadů. Bělotín tam má spoustu kluků z Ústí, ti jsou také aspiranti na přední příčky a dalším je Velká Bystřice, která má kvalitní široký kádr. My se chceme držet v klidném středu,“ uzavřel MUDr. Marek Vinkler.