Sezonu začal na lavičce Kralic David Kobylík, jenže po dvanácti kolech byl jeho celek jen bod nad sestupovým pásmem. Potom se na lavičce prostřídali hráči Lukáš Krobot a Jan Nečas a až tři kola před koncem se taktovky ujal Petr Gottwald, který by měl s mančaftem z Prostějovska vyrukovat do boje i po letní pauze.

Hned v úvodu svého staronového angažmá zlomil Gottwald jedno prokletí. Po jeho příchodu se stalo něco, na co se v Kralicích čekalo přes rok. Gottwald dovedl své svěřence k výhře v základní hrací době na hřišti soupeře, což se naposledy povedlo 21. dubna loňského roku v Dubicku. Tentokrát Kralice vyhrály v Zábřehu 1:0.

„Nevím, čím to bylo, že se venku nedařilo, jestli byli hráči více zvyklí na domácí prostředí nebo se hrála jiná taktika, ale byl jsem za to rád. I hráči si po zápase říkali, že se konečně vyhrálo venku,“ začal s hodnocením trenér Gottwald. Ve venkovním prostředí si Kralice celkově připsaly pouze deset bodů a horší byl už jen Černovír a sestupující HFK Olomouc B. „Je to jedna z věcí, kterou budu chtít odbourat. Je dobré, že se body sbírají doma, ale musí se vozit i z venku,“ pokračoval kralický kouč, který připomněl daleko lepší domácí bilanci týmu.

Kralice dohrávaly soutěž ve špatném rozpoložení. „Bylo vidět, že u hráčů upadá tréninková i zápasová morálka a potřebovali nový impuls,“ popisoval své pocity Gottwald. Po jeho příchodu se však věci měnily k lepšímu, i když měl nedostatek hráčů. „Museli jsme si pomáhat hráči z béčka a dorostu a improvizovat se sestavou. Pozitivem bylo, že ti zkušenější nic nevzdali a bojovali, přestože věděli, v jaké sestavě nastoupíme,“ pochvaloval si.

Do příští sezony vidí Gottwald ve svém týmu větší potenciál, než jen hrát o záchranu. „S tou by neměl být problém. Je tady osa týmu, se kterou se dá pracovat, ale musíme tým doplnit,“ je si vědom některých nedostatků. Narážel hlavně na špatnou ofenzivu.

Za sezonu sice Kralice nasázely jednačtyřicet branek, ale nový kouč viděl nedostatky na krajích zálohy a hlavně na postu útočníka. „Toho nemáme vůbec. Defenzivu jsme po mém příchodu zlepšili. Nastolil jsem, abychom hráli jednoduše a všichni to plnili. Nepovedlo se to jen v souboji s kvalitním Medlovem,“ byl částečně spokojený kralický lodivod. „Jenže když přejdeme na útočnou polovinu, tak tam chybí kvalita. Pokud se nám povede mužstvo doplnit, tak to nevidím jako překážku, protože se tento problém dá odstranit a můžeme hrát střed tabulky,“ věří Gottwald.

Ten bude mít na přestavbu hry a doplnění kádru krátkou dobu, protože letní příprava není dlouhá. „Asi na tom budeme pracovat ještě i v podzimní části sezony. Ale mužstvo se mi líbí. Kdybych z toho neměl dobrý pocit, tak tady nezůstávám,“ zakončil.

Sezona Kralic na Hané

Nejlepší střelec: Josef Cibulka - 14 gólů

Nejtrestanější hráč: Lukáš Krobot - 11 ŽK a 2 ČK

Nejhorší zápas: Kralice - Medlov 0:3 (* Gottwald hodnotil jen poslední 3 zápasy, které odtrénoval)

Nejlepší zápas: Zábřeh – Kralice 0:1

Nejužitečnější hráč: Michal Prokop