Velké Losiny - Kralice na Hané 0:1 (0:0) Pen: 3:5

Ve Velkých Losinách fanoušci fotbalu v prvním kole branku neviděli. Domácí tým měl proti Kralicím na Hané šance v závěru zápasu, kdy hráli Losinští přesilovku po vyloučení hostujícího brankáře. Jeho náhradník si ale poradil a hosté uspěli následně i v loterii pokutových kopů.

Lutín - Dolany 2:1 (1:0) Pen: 6:5

Fotbalisté Lutína ustáli v úvodu šance hostů z Dolan a po brance z 12. minuty dlouho drželi těsný náskok. Dvacet pět minut před koncem ale po červené kartě hráli domácí v oslabení a Dolany nakonec dokázaly vyrovnat pár momentů před závěrečným hvizdem. V penaltovém rozstřelu vybojovala Sigma Lutín alespoň druhý bod navíc.

Ústí - Lipová 6:1 (2:0)

Vstup do nové sezony skvěle vyšel týmu Ústí. Proti Lipové vykročili v domácím utkání za výhrou už v prvním poločase, po kterém vedli 2:0 a deset minut po pauze už svítili na ukazateli skóre 4:0. Hosté se dostávali do velmi nadějných zakončení, ale výsledek vyzněl jasně ve prospěch Ústí. Mužstvo z Hranicka po prvním kole díky nejlepšímu skóre vyskočilo na čelo tabulky.

Rapotín - Šternberk 1:2 (1:1)

Rapotínu se na domácím hřišti podařilo dostat do vedení, když ve 27. minutě využili zaváhání hostů ze Šternberku. Ti jim ale do deseti minut oplatili stejnou mincí a do šaten se šlo za nerozhodného stavu. Po hodině hry nakonec přišlo rozhodnutí z dílny šternberského Davida Kuby a tři body putovaly na konto hostů.

Želatovice - Brodek u Přerova 1:2 (0:0) Pen: 3:4

V úvodním duelu nového ročníku dávala ofenziva Želatovic pořádně zabrat hostům z Brodku u Přerova, ale gólová radost nakonec nejprve přišla na druhé straně. Za Brodek se prosadil po hodině hry Filip Šebesta a Želatovičtí usilovali alespoň o remízu. Vyrovnat stav se jim podařilo pět minut před koncem. V rozstřelu pak získali druhý bod hráči z Brodku.

Mohelnice - Medlov 2:3 (1:1) Pen: 2:3

Atraktivní duel si mohli užít diváci hned v prvním fotbalovém víkendu v Mohelnici. Domácí vedli nad Medlovem po trefě Jana Fišary, Medlovští však vývoj zápasu otočili dvěma zásahy. Zápas byl dál jako na houpačce, když Mohelnice pět minut před koncem srovnala a sahala i po výhře, avšak proti byl brankář hostů. Ten se vyznamenal i při penaltách, a Medlov si tak odvezl dva body.

Jeseník - Zábřeh 2:3 (2:1)

Dva obraty viděli příznivci fotbalu v Jeseníku, ale radost měli po utkání hostující zábřežští fotbalisté. V 5. minutě odstartoval přestřelku gólem David Nízký v dresu Zábřeha, domácí do poločasu ale skóre dvěma trefami otočili. Po pauze se stejný kousek povedl hráčům Sulka Zábřeh a jednogólové vedení v závěrečné půlhodině už dokázali udržet.

Litovel - Bohuňovice 2:1 (1:1)

36. Baránek Jan, 67. Tomanec Michael - 22. Fryčák Martin

