Lipová - Želatovice 3:4 (2:1)

Sedmigólovou přestřelku nabídl nedělní zápas v Lipové. Domácím vyšel první poločas lépe a po úvodní části utkání vedli 2:1. Hostující Želatovice ale dokázaly zápas otočit a od 62. minuty mohli strážit výsledek 2:3. Hráči Lipové ještě dokázali vyrovnat, poslední slovo ale měli Želatovičtí, kteří rozhodli o výhře pět minut před koncem a tři body směřovaly na Přerovsko.

Velké Losiny - Mohelnice 5:6 (5:2) Pen: 4:5

Strhující fotbalové představení přinesl duel Velkých Losin proti Mohelnici. Po úvodních 10 minutách byl stav 1:1, když se David Hilbert z Velkých Losin střetl s gólmanem Mohelnice Horou tak důrazně, že do branky musel sedmnáctiletý Pavel Rozman. Toho hned o pět minut později Hilbert překonal a Losiny vedly. Domácí navíc přidali do poločasu ještě tři góly a skóre bylo 5:2. Hilbert se však v závěru poločasu srazil také s brankářem Rozmanem, viděl za to druhou žlutou kartu a Velké Losiny čekal boj v oslabení. Početní výhodu se hostům podařilo takřka dokonale využít. Mohelničtí už neinkasovali a pět minut před koncem srovnali na 5:5. V nastaveném čase navíc z přímého kopu orazítkovali tyč. Následoval penaltový rozstřel, ve kterém mohelnický mladík Rozman chytil dva pokusy domácích a Mohelnice si z náročné bitvy nakonec odvezla dva body.

Dolany - Zábřeh 2:0 (1:0)

Dolany na domácí půdě zvládli zápas proti předposlednímu Zábřehu. Hosté poprvé inkasovali ve 38. minutě, těsný náskok Dolany vylepšily ve druhém poločase. Hostující gólman fauloval a zastavil soupeře ve zjevné brankové příležitosti. Dolanští skórovali hned z následného přímého kopu a v početní výhodě udrželi čisté konto.

Lutín - Rapotín 2:1 (0:0)

Po bezbrankovém prvním poločase se v Lutíně radovali jako první z gólu hosté z Rapotína. Domácí mohli odpovědět z penalty pětadvacet minut před koncem utkání, ale Tomáš Los tentokrát neuspěl. Své zaváhání ale napravil o chvíli později gólem ze standardky a skóre bylo vyrovnané. Sigmě Lutín se poté podařilo zápas otočit, když se v 81. minutě trefil Skopalík.

Ústí - Jeseník 1:0 (0:0) Pen: 4:3

Vyrovnanou partii Ústí proti Jeseníku musely rozsoudit až penalty. V řádné hrací době branka napadla, k vidění byly dvě červené karty. V úvodu druhého dějství vyloučil rozhodčí jesenického Mráze, o minutu později pak domácího Smítala a síly na hřišti se znovu srovnaly. V rozstřelu chybělo hostům více přesnosti a bod navíc tak zůstal na Hranicku.

Kralice na Hané - Šternberk 1:5 (1:2)

Ofenzivní podívanou si mohli užít diváci v Kralicích na Hané, více se ale dařilo hostujícím hráčům ze Šternberku. Po půlhodině hry byl stav 1:2, ve druhém poločase pak Šternberští přidali další přesné zásahy. Dva góly v utkání si připsal Radoslav Juřátek, Kralice nakonec inkasovaly nepopulární pětku a Šternberk dál drží první místo v tabulce.

Litovel - Brodek u Přerova 1:2 (1:1) Pen: 12:13

13. Navrátil Libor - 43. Zedek Filip

Záznam utkání není k dispozici.

Bohuňovice – Medlov

Utkání bylo odloženo.

