Dvoubodovým vítězstvím po pokutových kopech zakončili sezonu fotbalisté B-týmu 1. HFK Olomouc. Proti Želatovicím vedli od 14. minuty a krátce po přestávce náskok ještě navýšili. Hostům se ale dvěma zásahy podařilo vyrovnat a rozhodovaly penalty. V nich byli nakonec úspěšnější domácí, kterým se však nepodařilo opustit poslední příčku tabulky.

Zábřeh - Opatovice 4:0 (1:0)

Už ve druhé minutě se poprvé radovali z gólu hráči Zábřehu, hosté z Opatovic ale měli blízko vyrovnání. Překonat brankáře se jim ale nepovedlo, případně zachránila domácí branková konstrukce. Závěr utkání už patřil Sulku. Zábřeh přidal ještě tři přesné zásahy a dal výsledku jasnou podobu.

Lutín - Dolany 4:0 (3:0)

Pohledný zápas plný šancí si mohli užít fanoušci v Lutíně. Domácí odstartovali střetnutí proti Dolanům gólem už v 6. minutě a do přestávky vedli už 3:0. Také hosté měli příležitosti ke zdramatizování zápasu, míč však do sítě lutínské brány nakonec nedostali. Sigma přidala čtvrtý zásah z penalty a s ročníkem se rozloučila vysokou výhrou.

Jeseník - Černovír 5:0 (3:0)

Jasnou záležitostí byl souboj Jeseníku s Černovírem. V posledním utkání sezony se výrazně lépe dařilo hráčům z lázeňského města na severu kraje, kteří defenzivě olomouckého celku solidně zatápěli v průběhu celého utkání. Nakonec z toho bylo pro pět gólů do sítě Černovíru a čisté konto na účtu branek obdržených.

Šternberk - Všechovice 1:0 (0:0) Pen: 5:3

Klíčový souboj o titul krajského přeborníka sehráli fotbalisté Všechovic v posledním kole na půdě Šternberku. Hosté potřebovali získat po zaváhání v předchozím zápase alespoň bod a to se jim po bezbrankové remíze podařilo. Před penaltovým rozstřelem tak už proběhly oslavy. Šternberk získal bod navíc v pokutových kopech, ale euforii si i s pyrotechnikou od fanoušků užíval po utkání tým Tatranu Všechovice.

Kralice na Hané - Medlov 0:3 (0:2)

Podle papírových předpokladů skončilo utkání Medlova v Kralicích na Hané. Favorizovaní hosté šli do vedení v 16. minutě, pět minut před poločasovou pauzou pak na ukazateli svítilo skóre 0:2. Druhým gólem v zápase navýšil Filip Novák v 62. minutě 0:3 a hosté s čistým kontem uhájili vítězství. Ve skončeném ročníku krajského přeboru obsadili Medlovští třetí místo.

Velké Losiny - Litovel 3:0 (1:0)

Vítězné rozloučení připravili pro svého trenéra Jiřího Miku fotbalisté Velkých Losin. Proti Litovli se poprvé prosadili ve 13. minutě, na další gól čekali až do závěru zápasu. A to i přes to, že celý druhý poločas hráli v početní výhodě po červené kartě pro litovelského Miklánka. Hosté i v deseti mohli v 77. minutě srovnat skóre, ale proti byl skvělými zákroky domácí gólman. Poté už přidali Losinští pojišťovací branku a dovedli střetnutí k výhře.

VŠECHNY SESTŘIHY a ANKETU O GÓL KOLA najdete ZDE