Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně záznamy fotbalových bitev Krajského přeboru. Podívejte se na sestřihy utkání 26. kola.

Krajský přebor na videu | Foto: DENÍK

Medlov - Lutín 3:2 (1:1) Pen: 9:8

Střetnutí druhého Medlova a třetího Lutínu začali Medlovští dvěma góly, jednou se však trefili do vlastní branky, a tak se šlo do druhé půle za vyrovnaného stavu 1:1. Lutín se dostal do vedení v 64. minutě, ale domácí tým z Uničovska neřekl poslední slovo a utkání poslal do pokutových kopů. V nich se dlouho čekalo na rozhodující zaváhání, střelcům obou týmů se dařilo spolehlivě proměňovat. Nakonec zaváhali hosté a bod navíc zůstal v Medlově.