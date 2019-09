Blízko k domácí výhře měli v 15. kole fotbalisté Kralic na Hané, ale nakonec si do tabulky body nepřipsali. Proti Litovli se trefil ve 45. minutě Josef Cibulka a Kraličtí drželi těsné vedení. Jenže v závěru zápasu se hostům povedl obrat. V 83. minutě se prosadil Dragon a chvíli po něm z penalty otočil vývoj duelu Jindra.

Lipová - Lutín 2:1 (2:0)

Tříbodový zisk si na svém hřišti připsala ve vloženém 15. kole Lipová. Celek z Prostějovska přivítal Lutín a za výhrou slibně vykročil v závěru prvního poločasu. Domácí se radovali ze dvou slepených gólů a do druhého dějství tak vstupovali s náskokem. Lutínští snížili dvacet minut před koncem, to však bylo z gólového hlediska ze strany hostů vše.

Ústí - Opatovice 5:1 (3:0)

Skvělý první poločas odehráli v derby proti Opatovicím fotbalisté z Ústí. Domácí mužstvo po první pětačtyřicetiminutovce vedlo 3:0. Hosté brzy po přestávce snížili, ale na další góly se čekalo až do samotného závěru utkání. To už se hrálo jen deset proti deseti, když sudí rozdal červené karty po roztržce v 68. minutě. Poslední minuty zápasu gólově opět patřily domácím, kteří vylepšili skóre na konečných 5:1.

Bohuňovice - Mohelnice 3:2 (1:2) Pen: 3:2

Další dva cenné body si ve vloženém patnáctém kole připsali fotbalisté Bohuňovic. Hosté z Mohelnice vedli od 12. minuty, z penalty ale srovnal brankář Bohuňovic Telíšek. Těsně před odchodem do šaten šli Mohelničtí znovu do vedení a na další gól se pak čekalo až do závěrečné desetiminutovce. Bohuňovice opět kopaly penaltu a znovu úspěšně. Tuto disciplínu si po nerozhodném výsledku 2:2 ještě zopakovali a rozstřel uzavřel proměněným rozhodujícím pokutovým kopem opět domácí gólman Telíšek.

Dolany - Velké Losiny 1:2 (0:0) Pen: 1:4

Až do druhého poločasu čekali diváci na gól v utkání Dolan proti Velkým Losinám. Domácí mužstvo z Olomoucka se radovalo z branky v 53. minutě, Velké Losiny ale kontrovaly už o sedm minut později. Rozhodující trefa v základní hrací době nepadla, střetnutí tak rozsoudil penaltový rozstřel. V něm si výrazně lépe vedli hosté a Dolany dál čekají na druhou výhru v sezoně.

Šternberk - Jeseník 5:1 (1:1)

Jeseník nadějně vstoupil do utkání ve Šternberku, když se radoval z gólu ve 35. minutě. Domácí srovnali gólem do šatny a po pauze se mohli těšit z jednoznačného výsledku. K demolici hostujícího celku přispěl hattrickem Jan Tögel a tři body zůstaly ve Šternberku.

Medlov - Černovír 5:0 (2:0)

S vyrovnaným stavem 0:0 směřovali fotbalisté Černovíra do závěrečné pětiminutovky prvního poločasu zápasu s Medlovem, poté ale začali úřadovat domácí hráči. Před přestávkou se trefil Muzikant a Vrba a zápas se přechýlil na stranu Medlova. Celek z Uničovska přidával góly i ve druhé půli a v 72. minutě vedl už 5:0. Další šance zůstaly neproměněny, i tak se mohli domácí radovat z luxusního výsledku.

Zábřeh - Želatovice 1:3 (1:0)

