Ofenzivní podívanou si proti Brodku u Přerova připravili pro fanoušky na domácím hřišti fotbalisté Mohelnice. Hostující celek sice slavil gól hned v první minutě, pak už však byl zápas v režii Mohelnice. Do poločasu vstřelili domácí tři góly a brzy po pauze měli k výhře ještě blíž. Hostující hráč viděl za zákrok v pokutovém území červenou kartu a Roman Kuba z Mohelnice proměnil druhou penaltu v utkání. V utkání plném šancí doputovali domácí k jasné výhře a tříbodovému zisku.

Bohuňovice na Prostějovsku vykročily za vítězstvím brankou v 5. minutě, Kralice na Hané ale kontrovaly gólem do šatny. Ve druhém dějství se ve vyrovnaném duelu prosadili už jen hostující fotbalisté, pětadvacet minut před koncem trefil výhru pro Bohuňovice Martin Fryčák.

Tým Ústí vstoupil do utkání se Zábřehem gólově, už v 7. minutě se prosadil Petr Holoubek. Hosté reagovali o deset minut později, Ústí si ale vzalo do poločasu vedení zpět. Druhý poločas ale hráli Ústečtí v deseti, červenou kartu navíc viděl také domácí trenér. Část záznamu konce první půle bohužel není k dispozici. Po pauze se pokračovalo v ofenzivním přestavení se šancemi na obou stranách, Zábřeh ovšem početní výhodu nevyužil. Slavili naopak domácí, Pavel Zagol v 54. minutě navýšil na konečných 3:1.

Vydařený vstup do zápasu proti Medlovu předvedli hráči Dolan u Olomouce. Už úvodních pěti minutách se radovali z gólu Kováče a těsné vedení si přenesli také do druhého poločasu. Hostům se ale podařilo z pokutového kopu v 59. minutě srovnat. Zápas dospěl až k penaltovému rozstřelu, v dlouhé přestřelce měli nakonec navrch hosté z Uničovska.

První ztrátu v nové sezoně zaznamenali na půdě Lipové hráči Šternberku. V zápase se čekalo na gól až do 64. minuty, kdy domácí rozradostnil Jan Ježek a těsný náskok se Lipové podařilo udržet. Ve šlágru kola se druhá Lipová přiblížila Šternberku v tabulce, lídr soutěže má stále náskok tří bodů.

Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů Krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích ve 7. kole.

