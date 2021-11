Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Bohuňovice - Mohelnice 2:4 (0:2)

Ve třetí minutě otevřel skóre utkání s Bohuňovice mohelnický Daniel Ryba, o půlhodiny později na něj navázal spoluhráč Roman Kuba. Domácí snížili v 62. minutě, poté se ale Mohelnici opět podařilo odskočit. Do závěrečné desetiminutovky vstupovaly týmy za stavu 1:4 a závěrečná branka domácího Lukáše Veselské už na výhře Mohelnice nemohla nic změnit.

Dolany - Velké Losiny 1:3 (0:2)

Velké Losiny si poradily se hrou v oslabení na půdě Dolan. Mužstvo z Olomoucka prohrávalo od 18. minuty, o čtvrthodiny později zamířil předčasně do šaten hostující gólman Hatala. To však nakonec nebylo pro Velké Losiny překážkou na cestě za výhrou. Do poločasu navýšil na 0:2 Mátl. Ve závěru druhého poločasu se podařilo Dolanům snížit, hosté však ještě jednou skórovali v deseti a slavili výhru 3:1.

Ústí - Brodek u Přerova 4:2 (4:0)

Skvělý první poločas ze strany Ústí rozhodl o dalším tříbodovém zisku. Obranu hostů z Brodku u Přerova překonal domácí tým v úvodní fázi zápasu hned čtyřikrát a do druhého dějství tak Ústí vstupovalo s luxusním náskokem. Hosté ještě v závěrečné čtvrthodině dvakrát skórovali, ale víc už do konce zápasu nestihli.

Kralice na Hané - Litovel 0:1 (0:0)

Na hřiště posledních Kralic na Hané zavítali fotbalisté Litovle, zápas nakonec rozsoudila jediná trefa. Hostující tým měl několik velmi slibných příležitostí, po hodině hry se Tatran radoval po gólu Dušana Dostála. V závěru mohli Litovelští ještě přidat pojistku, ale z brejku už podruhé neudeřili.

Medlov - Rapotín 4:2 (3:1)

Rapotín vstoupil do venkovního duelu s Medlovem slibně a už po deseti minutách šel celek ze Šumperska do vedení. Domácí ale během necelé čtvrthodiny otočili zásluhou Michala Muzikanta a chopili se otěží zápasu. Ještě do přestávky navýšil za Medlov Kasal a náskok už třetí tým tabulky do konce utkání nepustil.

Želatovice - Zábřeh 3:1 (1:1)

Hned v úvodních minutách zaskočili hráči Zábřehu defenzivu Želatovic, individuální akce se vydařila Radkovi Žákovi. Domácí ale rychle našli gólovou odpověď a od 9. minuty byl stav opět vyrovnaný. Vítězná trefa Želatovic přišla až patnáct minut před koncem zápasu, na Jemelkovu trefu pak z penalty navázal ještě Koutný.

Šternberk – Jeseník 1:0 (1:0)

Druhou výhru 1:0 v řadě si připsali fotbalisté Šternberku, proti Jeseníku opět zajistil rozhodující zásah Pavel Kryl. Půlsezonní bodový zisk se u lídra soutěže zastavil na 35 bodech, Šternberští přezimují na vedoucí pozici s náskokem tří bodů před druhým Sokolem Ústí.

Utkání Lipová - Lutín bylo odloženo na 13. 3. 2022.

