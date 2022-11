Lipová - Kostelec na Hané 2:2 (1:2)

Zdroj: Youtube

V lepším rozpoložení zastihl úvod zápasu v Lipové hostující tým z Kostelce na Hané. V první půlhodině se dvakrát trefil David Preisler, klubová kamera domácích ale jeho góly zachytit nedokázala. Lipová snížila těsně před přestávkou a ve druhé půli přišel poslední zásah zápasu. O remíze rozhodl z pokutového kopu v dresu domácích Adam Klimeš.

Zábřeh - Jeseník 2:3 (2:0)

Zdroj: Youtube

Po dvaadvaceti minutách hry vedl Zábřeh v duelu s Jeseníkem 2:0 a slibný náskok držel i půl hodiny před koncem zápasu. Hosté ale dokázali z penalty snížit. Krátce na to sudí udělil po jedné červené kartě hráčům obou celků. Pokračovalo se deset na deset a tato varianta lépe sedla hostům. Jeseničtí v posledních pěti minutách dvakrát skórovali a dokonali obrat výsledku.

Velké Losiny - Mohelnice 5:4 (1:3)

Zdroj: Youtube

Velmi slibně začal zápas ve Velkých Losinách pro hostující fotbalisty z Mohelnice. Ti po půlhodině hry vedli o tři góly a vypadalo to, že mají výhru na dosah. Domácím se ale podařilo před přestávkou snížit a během patnácti minut druhého dějství strhli vývoj zápasu na svou stranu. Mohelnický Jaroslav Kožela sice vzápětí srovnal na 4:4, poslední slovo ale měli opět domácí. V samotném závěru se z penalty podruhé v utkání prosadil Ivo Lazarov a tři body zůstaly ve Velkých Losinách.

Medlov - Bohuňovice 1:1 (1:0)

Zdroj: Youtube

Tým Medlova poslal v zápase 13. kola PB SCOM krajského přeboru už ve 12. minutě do vedení Michal Muzikant. Hosté z Bohuňovic našli odpověď krátce po přestávce, když se průnik ze strany hřiště vydařil Mojmíru Fryčákovi. Medlovští nedokázali proměnit ani nejvyloženější příležitost v samotném závěru utkání, a tak se oba celky rozešly smírem.

Dolany - Brodek u Přerova 0:0 (0:0)

Zdroj: Youtube

Vyrovnanou partii nabídl duel Dolan s Brodkem u Přerova. Ani jeden z týmů nedokázal překonat brankáře soupeře, domácí k tomu měli také výraznou příležitost v podobě pokutového kopu. Šanci ale nevyužili a body se po 90 minutách hry dělily.

Rapotín - Želatovice 1:3 (0:1)

Zdroj: Youtube

Rapotín proti Želatovicím několikrát nebezpečně zahrozil na začátku utkání, ale z gólu se ale jako první radoval soupeř z Přerovska. Ve druhém dějství přidali hosté dva rychlé góly a na zdramatizování zápasu už Rapotínští nestačili.

Litovel - Konice 1:2 (0:2)

Zdroj: Youtube

Utkání Litovle s Konicí lépe odstartovali hosté z Prostějovska, když už v 7. minutě rozvlnil síť za brankářem Tatranu Michal Škrabal. Stejný hráč se před odchodem do šaten postaral i o druhý gól a Koničtí vstupovali do druhé půle se slibným náskokem. Litovel sice snížila po trefě Michala Peče, to však bylo to úplně poslední, co se v průběhu zápasu stihlo a rozhodčí současně odpískal konec duelu za stavu 1:2.

Lutín - Čechovice 0:6 (0:1)

Zdroj: Youtube

Jednoznačnou záležitostí byl souboj posledního Lutína s lídrem soutěže z Čechovic. Domácí po prvním poločase prohrávali přijatelným rozdílem jedné branky, po pauze se ale rozjela ofenzivní mašinerie vedoucího celku tabulky. Šancí ke skórování měli Čechovičtí skutečně mnoho a nejefektivnější byl v jejich proměňování Jan Šteigl, který se do střelecké listiny zapsal hned čtyřikrát.

