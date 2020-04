Systém hry je stejný jako při velkých fotbalových turnajích.

Šestnáct týmů jsme podle výsledků dosažených v 16 odehraných kolech a tabulky rozdělili do čtyř základních skupin. Z každé z nich postoupí dva s nejvyšším počtem hlasů do čtvrtfinále, odtud už budou následovat klasické duely kdo s koho, až do finále.

Na trávnících kralovali Šternberští . Před Medlovem vyhráli podzim o devět bodů. Ale kde hledat favority teď?

Nejvyšší návštěvy v průměru měl během na podzim šestý Zábřeh (266diváků na zápas).

V těsném závěsu ale byly vedoucí Šternberk (257) a nováček z Bohuňovic (230).

Tam se narodila i vůbec nejvyšší návštěva podzimní části. Srpnový zápas Bohuňovic s Ústím vidělo 443 diváků. Počet diváků na stadionu ale nemusí znamenat i největší podporu na internetu.

Kdo má tedy nejvěrnější a také nejorganizovanější fanoušky?

Velké hlasování začíná už v sobotu ráno.

PROGRAM HLASOVÁNÍ

skupiny A a B (sobota, neděle)

skupiny B a C (pondělí, úterý)

čtvrtfinále (středa, čtvrtek)

semifinále (pátek)

finále (sobota, neděle).

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

A: Šternberk, Mohelnice, Lutín, Dolany

B: Medlov, Litovel, Jeseník, Opatovice

C: Ústí, Zábřeh, Velké Losiny, Černovír

D: Lipová, Bohuňovice, Želatovice, Kralice

STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI

celkem průměr

1. Zábřeh 2124 266

2. Šternberk 2054 257

3. Bohuňovice 1836 230

4. Velké Losiny 1523 190

5. Ústí 1461 183

6. Lutín 1424 178

7. Medlov 1217 152

8. Lipová 1092 137

9. Černovír 985 123

10. Jeseník 883 110

11. Opatovice 864 108

12. Mohelnice 850 106

13. Litovel 848 106

14. Kralice 733 91

15. Dolany 668 84

16. Želatovice 611 76