Mohelnice - Brodek u Př. 5:1

Branky: 20. Knýř, 31. z pen. Kuba, 36. Kožela, 50. z pen. Kuba, 72. Srdýnko - 1. Kudlička. ČK: 49. Hrabal (BRO).

Hrající trenér Mohelnice Roman Kuba: „Do utkání jsme špatně vstoupili, protože jsme hned v úvodní minutě dostali gól, který pramenil z toho, že jsme neodkopli jednoduchý míč. Potom jsme měli několik vyložených šancí, vytvořili jsme si tlak a soupeř se k ničemu nedostal. Podařilo se nám z trestného kopu trefit hráče soupeře, který střelu tečoval do protipohybu soupeře, 1:1.

Zápas pokračoval ve stejném stylu, bylo to na jednu bránu, po penaltě jsme šli do vedení a hned na to jsme zvýšili na 3:1. Brodek hrozil pouze ze standardek. Definitivní rozhodující okamžik přišel, kdy šel soupeř do deseti po červené kartě, my jsme proměnili nařízenou penaltu na 4:1 a potom už byla jen otázka, kolik zápas skončí.“

Tomáš Martinek (trenér FK Brodek u Přerova): „Výsledek je pro nás ještě přijatelný. Náš gólman minimálně dalších 5 gólů chytil. Z naší strany to byl jednoznačně nejhorší výkon dosavadní sezony. Dělali jsme hrozné chyby. Ke všemu špatný přístup. Ze sestavy nám vypadli 2 - 3 hráči a nastal problém. Ovšem za dnešní výkon můžeme všichni. Je potřeba si z toho vzít ponaučení, co nejdřív to špatné hodit za hlavu a soustředit se na nadcházející důležitý domácí zápas."

Litovel - Rapotín 1:0

Branka: 54. z pen. Jindra.

Trenér Litovle Jiří Kohout: „Nalejme si čistého vína, nemít v bráně rozdílového hráče, ten zápas jsme prohráli 3:1. Z naší strany to nebyl povedený zápas a tři body jsou zlaté. Pro soupeře je výsledek krutý.“

Ústí - Zábřeh 3:1

Branky: 7. Holoubek, 33. Vyka, 54. Zagol - 17. Žanda. ČK: 42. Pat. Sencovici (Ústí), 42. Pav. Secovici (Ústí - mimo hřiště).

Kralice - Bohuňovice 1:2

Branky: 44. Baran - 5. Šmirják, 65. Fryčák.

Trenér Kralic na Hané Petr Navrátil: „Převzal jsem mužstvo od středy, takže se teprve navzájem poznáváme. Ohledně zápasu si myslím, že na to, kde se náš soupeř pohybuje v tabulce, jsme dnes o moc horší nebyli a těší mě, že jsme na hřišti nepůsobili odevzdaným dojmem. Dále bych chtěl říct, že kluci opravdu makali na sto procent a všechny mé úkoly se snažili plnit co nejlépe. Bohužel nám ale chybělo štěstíčko v zakončení, a tak už jsme nedokázali srovnat. Do budoucna budeme muset určitě zapracovat na obranné činnosti. A to u všech – od útočníků po obránce.“

Trenér Bohuňovic Jaromír Lukášek: „Z naší strany to vůbec žádné pohledné utkání nebylo. O poločase jsme museli dokonce v kabině udělat tak trochu bouřku, což nakonec asi pomohlo. Z výkonu ještě v sobě skrývám lehké zklamání, protože to, co jsme nacvičovali na tréninku, v té hře dnes vůbec nebylo. Vyhráli jsme hodně se štěstím.

Na soupeři bylo vidět, že vyměnili trenéra a přivedli nové hráče. Jejich výkon byl najednou mnohem živější a agresivnější. Myslím si, že minimálně bod by si z dneška zasloužili. Dnes musím říct, že rozhodly čistě jen a pouze góly. Šancí na jedné či druhé straně příliš nebylo.“

Lipová - Šternberk 1:0

Branka: 64. Ježek.

Dolany - Medlov 1:1 pen. 7:8

Branky: 4. Kováč - 59. z pen. Srdýnko.



Trenér Dolan Zbyněk Odstrčil: „Medlov byl na míči lepším týmem, držel jej častěji a více kombinoval. My jsme se soustředili hlavně na dobrou defenzivu. Chybělo nám dost hráčů, ale na to se nechceme vymlouvat, protože se hraje jedenáct na jedenáct. Trápí nás, že se ani v týdnu moc nesejdeme, protože máme hodně nemocných a zraněných, což bylo vidět, protože jsme to úplně fyzicky nezvládali. Ubránili jsme to dobře, za to bych chtěl kluky pochválit, že jsme byli kompaktní, ale vepředu toho bylo málo, dali jsme akorát gól na začátku, ale potom jsme se bránili a Medlov vyrovnal zaslouženě. Penalty už jsou loterie.“

Hráč Medlova Zdeněk Bartoněk: „Do zápasu jsme dnes nevstoupili dobře, když jsem hloupou chybou už ve 4. minutě v podstatě poslal domácí do vedení. Celkově první poločas byl z obou stran takový nijaký, hrála se spíš kopaná než fotbal. Po poločase se náš výkon zlepšil, drželi jsme míč, kontrolovali hru, snažili se kombinovat, ale bohužel, moc vyložených šancí jsme si nevytvářeli, i proto, že soupeř se vyloženě zatáhl a hrál "beton". Naštěstí přišla alespoň penalta, kterou s přehledem proměnil Honza Srdýnko. V následném penaltovém rozstřelu se, i přes dva naše neproměněné pokusy přiklonilo štěstí na naši stranu, a tak vezeme z Dolan dva body.“

V. Losiny - Jeseník 1:3

Branky: 23. Mátl - 45. Horák, 48. Kutal, 67. Kutal.

Trenér Jeseníku Libor Sláma: „Utkání bylo bojovné s nasazením. Věděli jsme, že náš dnešní soupeř dokázal v minulém kole vyrovnat zápas v Želatovicích v osmi lidech, takže jsem kluky upozorňoval, aby se do toho opřeli už od začátku a byli soustředění. Prvních třicet minut jsme byli lepší, ale pak jsme nechali domácí přejít do tlaku a oni nám po nedorozumění stopera s gólmanem vstřelili takovou šťastnou branku. Potom se mi ale na konci poločasu odměnil Jiří Horák krásným gólem za to, že jsem ho nasadil poprvé do základu. Do šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu. Musel jsem tam uklidňovat Petra Kutala, který nedal několik dobrých šancí. A on po změně stran vstřelil dvě krásné branky. Losiny se pak k naší brance dostávaly pomocí standardek, ale díky heroickému výkonu všech našich hráčů nakonec můžeme slavit. Výhru jsme už skutečně potřebovali.“

Lutín - Želatovice 1:1 pen. 5:4

Branky: 89. Vymazal - 20. Skopal.