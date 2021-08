5. kolo:

Rapotín - Brodek u Př. 1:1 pen. 5:4

Branky: 80. z pen. Ševčík - 37. Bundil

Tomáš Martinek (trenér Brodku u Přerova): „Věděli jsme, že nás čeká tvrdý a bojovný soupeř, což se v samotném zápase ukázalo. Z naší strany to byl znovu zodpovědný výkon založený na defenzivě. Škoda jenom penalty v závěru utkání. Jinak ale asi spravedlivá remíza, kdy soupeř měl více ze hry i gólovych příležitostí. V dalším kole teď bude důležité, abychom další body z venku potvrdili i na domácí půdě."

Mohelnice - Jeseník 0:0 pen. 6:5

Litovel - Želatovice 4:1

Branky: 33. z pen. Jindra, 48. Kučera, 59. Miklánek, 76. Miklánek - 26. Skopal.

Litovelští se oklepali z porážky 1:5 v Zábřehu a doma si poradili s Želatovicemi 4:1, přestože prohrávali po brance Skopala. Notně jim pomohla červená karta pro Martina Rybku ve 30. minutě. Vzápětí z nařízené penalty vyrovnal Martin Jindra a po změně stran Litovelští dokončili obrat. Dvěma góly se zaskvěl levý obránce Martin Miklánek.

Trenér Želatovic Jiří Jemelka: „Litovel vstoupila do utkání s vysokou agresivitou a bojovnosti, což jsme čekali. Postupně se s tím srovnali, přebrali otěže zápasu a dostali se do vedení. Celé utkání se obrátilo a zlomilo ve 3 minutách okolo 30. minuty. Dostali jsme zaslouženě červenou kartu a za tři minuty jsme dostali gól z penalty, kterou viděl snad jen pan rozhodčí. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme utkání i tak dovést do vítězného konce. Drželi jsme balon a kombinovali, ale domácí nás trestali. Tady musím uznat, že jsme dostali opravdu dva krásné góly! Musím pogratulovat domácím k vítězství a my jdeme dál, holt nám nebylo dnes přáno bodovat.“

Zábřeh - V. Losiny 1:0

Branky: 81. Antl

Lutín - Šternberk 0:2

Branky: 65. Odstrčil, 69. Odstrčil

Ústí - Medlov 0:0 pen. 6:5

Trenér Ústí Pavel Sencovici: „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. První poločas na tom soupeř byl lépe. Svými nepřesnostmi a nedůrazem jsme vytvářeli Medlovu šance, protože jsme je vysílali do takových polopříležitostí. Úvodní půle byla od nás špatná. Po přestávce se to trošku zlepšilo, ale utkání nám celkově moc nevyšlo a jsou to dobré dva body.“

Trenér Medlova Jaroslav Rolínek: „Odvážíme si bod, nevím, jestli mám být spokojený nebo zklamaný. První půlka byla z naší strany výborná. Měli jsme převahu, nastřelili jsme tyčku a měli jsme tam šance, které jsme neproměnili. Domácí jsme naopak k ničemu nepustili. Druhý poločas už byl ustrašený, dělali jsme spoustu chyb a dostali jsme se pod tlak. V penaltovém rozstřelu bylo Ústí úspěšnější. Za druhý poločas jsme si vyhrát asi nezasloužili, ale mrzí mě to kvůli první půli, ale umřeli jsme na neproměňování příležitostí.“

Lipová - Bohuňovice 3:1

Branky: 65. Obruča, 71. z pen. Vykopal, 81. Stryk - 25. Fryčák

Dolany - Kralice 4:2

Branky: 21. Nguyen, 24. Nguyen, 43. Foukal, 66. Nguyen - 40. Baran, 50. Dostál