Krajský přebor muži

26. kolo:

Bohuňovice - Postřelmov 2:6

Branky: 11. Tománek, 25. Tománek - 22. Nimrichtr, 27. Lozyňskyj, 38. Klos, 45. Blaťák, 59. Nýdecký, 87. Nimrichtr.

Radim Kopecký (trenér Bohuňovic): „Začátek se nám povedl, vedli jsme, ač jsme rychle inkasovali. Zase jsme šli do vedení, ale zase brzo soupeř vyrovnal. Kámen úrazu byla zbytečná červená karta Poláčka, který mohl míč odkopnout jednoduše. Volal jsem na něj, ať to dá nahoru na útočníky, protože jsme to chtěli hrát do hrotu na sklepávání do krajů. Ale dal míč doprostřed a pak zatáhl za záchranou brzdu. Zbytečně fauloval. Byl z toho trestňák, z toho roh a zase gól. To nás zabilo. Nebýt Ondry Sedláka, opět jsme mohli dostat další tři, čtyři góly. Druhý poločas, kdy jsme hráli o jednoho méně, tak Postřelmov věděl, co chce hrát, kombinovali, nikam nespěchali a pohlídali si to.“

Radim Netopil (trenér Postřelmova): „Do utkání jsme nevstoupili moc dobře, přežili jsme dvě šance domácích. Ze třetí udeřili. Naštěstí jsme vzápětí vyrovnali. Když už to vypadalo, že se zvedáme, tak jsme inkasovali podruhé. Opět se ale opakovalo, že jsme hned vyrovnali. Pak už jsme šli do vedení, domácí dostali červenou kartu a už jsem cítil, že se zápas překlápí na naši stranu. Do poločas jsme ještě odskočili na dva góly a pak jsem věřil, že to zvládneme. Druhý poločas už se dohrával. Přidali jsme dva góly, něco jsme nedohráli, něco nám pochytal brankář. Bohuňovice hrozily jen z nějakých brejků. Chtěl bych vyzdvihnout první gól v mužské kategorii Lukáše Lozyňskyjho. Byl důležitý, vyrovnal na 2:2. Jinak jsme to zvládli v klidu.“