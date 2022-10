Právě jeho fantastický gól z půlky hřiště ozdobil a uzavřel první půli, kterou Kozlovice ovládly 5:0.

„Ty budeš na Nově,“ pokřikovali po obránci domácí fanoušci, kteří nevěřícně kroutili hlavou.

Bohužel, video nikdo nenatočil, tak si alespoň nevídaným gólem Petráš řekl o titul Kanonýra Deníku.

„Od začátku sezony mi Laďa Mánek (kapitán B-týmu) říká, Petris, koukej, gólmani jsou venku. Zkus to ve hře. Každý ví, že mám granát v noze, tak jsem to zkusil. Trefil jsem to, šibenice jako víno, co už,“ usmíval se jeden z členů kádru, který v roce 2014 vykopal kozlům divizi.

Co taková paráda bude Petráše stát v kozlovické kabině? „Nic mě to stát nebude, už tam mám pokutu, tisícovku za neproměněnou penaltu. Takže hlavní sponzor závěrečné je jasný,“ pokrčil Petráš rameny.

Kapitán Kozlovic B po zisku poháru: Brodek? Nejtěžší soupeř

Ústí hrálo v deseti

Tentokrát to domácí měli o něco jednodušší nejen kvůli borcům z áčka, jako byli kromě Skopala brankář Petr Kadlec, obránci Miroslav Kozák a David Střelec či křídelník Kaďorek. Ústí už v prvním poločase po zranění jednoho z hráčů muselo dohrávat v deseti.

„Přijel v jedenácti lidech, už to svědčilo o tom, že by to mohlo jít. My navíc máme zraněné a nemocné, takže jsme nastoupili s polovinou základní sestavy z A-týmu,“ řekl Tomáš Petráš.

Ten podal spolehlivý výkon korunovaný krásnou trefou. Na utkání béčka nechyběl ani trenér A-týmu František Rolinc. Zamotal mu Tomáš Petráš hlavu a mohl by si říct o pozvánku do áčka?

„Já myslím, že ne. Tam jsou kvalitnější stopeři. Sice s nimi chodím trénovat, ale to je něco úplně jiného,“ pousmál se závěrem Tomáš Petráš.

Kozli tak postoupili do 1. kola krajského poháru. Ve čtvrtek 27. října tak opět doma změří síly s zatím papírově nejkvalitnějším soupeřem, účastníkem I. A třídy z Lipníku nad Bečvou. Duel je na programu v 15 hodin.

VIDEO: Premiéra FK Kozlovice v okresní soutěži proti Staré Vsi

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

FK Kozlovice B – TJ Sokol Ústí 9:0 (5:0)

Branky: 48., 67. a 89. Skopal, 42. a 44. Kozák, 26. Kuban, 37. Kaďorek, 45. Petráš, 79. Ocelka.

Rozhodčí: Vybíral – Tesař, Navrátil. ŽK: Petráš – Smolka, Rebenda. Diváci: 80.

Přesun do středu zálohy a gól po třech letech! Kyselákovi nová pozice sedí