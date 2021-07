Není proto divu, že ve vyšších soutěžích je o ostrostřelce zájem. Lukáš Kovařík začal přípravu v divizním Přerově, nakonec ale zůstává v Lipníku, kde mohou bouchat šampaňské. „Myslím, že jsou určitě rádi. Nikoho nesehnali a vrátil se nám i další útočník Kuba Simon z Jezernice. To bude obrovská posila, těším se na spolupráci, jako za mlada. Mohlo by to klapat,“ věří ostrostřelec, který je vojákem z povolání.

Právě zaměstnání je důvodem, proč nakonec nebude střílet góly v divizi za přerovskou Viktorku. Ta měla pochopitelně velký zájem.

„Bavil jsem se s trenérem, mohl bych mít i nějaké úlevy. Ale trénovat jen jednou nebo dvakrát týdně na divizi? I kdybych trénoval někde sám, tak potřebuji s klukama hrát. Jsou tam mladí, běhaví a draví hráči. Mají na to, chtějí hrát. Já bych to časově nestíhal a nedělalo by to dobrotu v kabině,“ má jasno Kovařík.

Tak proč tedy nezkusit krajský přebor? Zájem byl třeba v Želatovicích, kterým mimochodem v neděli Lukáš Kovařík v přípravě nastřílel pět gólů.

„Jsem moc rád. Hrával jsem tady a mám i nabídku se do Želatovic vrátit. Musel jsem to ale odříct z časových důvodů, pro mě to není bohužel reálné stíhat kvůli práci, kterou dělám. Už je to jen zábava, bohužel,“ vysvětloval po galapředstavení na želatovickém trávníku, kde jeho tým zvítězil 7:4.

„Jeli jsme přitom s hodně okleštěnou sestavou, kluci jsou na dovolených. Nakonec to mohlo skončit klidně 6:6 nebo 8:8. Byli jsme efektivnější v proměňování šancí,“ pokrčil rameny.

Soustředit se tedy opět bude na své působení v Lipníku v I. A třídě. A třeba na trhání střeleckých rekordů. Jaké budou ambice?

„Určitě hrát vrch tabulky. Pokud ale nebudeme suverénně první, tak nemá smysl postupovat. Momentálně se scházíme na trénincích v pěti, šesti lidech. To je málo,“ uzavřel Lukáš Kovařík.