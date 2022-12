Kdo by to byl po pěti kolech čekal. Kostelec na Hané jako nováček přezimuje na čtvrtém místě olomouckého krajského přeboru. A má stejně bodů jako druhé Čechovice. Přitom po pěti kolech měl tři body a ani jednou nevyhrál.

„I. A třídou jsme projeli a dávali góly jak na běžícím pásu. Takže jsme do krajského přeboru nastoupili s tím, že budeme hrát atraktivní fotbal na tři stopery. Jenže jsme zjistili, že máme v obraně obrovské díry a soupeři dávali branky zadarmo,“ prozradil trenér Kostelce Lubomír Keluc.

A tak jako správný kouč zareagoval změnou systému. „Začali jsme hrát na dva defenzivní záložníky a museli jsme si uvědomit, že je potřeba mít silný střed, ale není to o trenérovi, hráči to brali zodpovědně,“ popsal.

Vítězstvím v šestém duelu sezony 1:0 proti Medlovu se jeho tým nastartoval k úchvatné šňůře jedenácti duelů bez porážky.

„Věděli jsme, že proti tak silnému soupeři nesmíme udělat chybu. Neudělali jsme ji a ten zápas nás nakopl. Nikdo na náš styl potom nenašel recept,“ usmíval se Keluc. Kostelec tak zapsal do konce podzimu osm výher a tři remízy. Už jen stoupal tabulkou, přesto kouč nebyl úplně spokojený, jak by se po takových výsledcích čekalo.

„Několikrát jsme měli štěstí, že soupeř nedal gól. Některé zápasy jsme zvládli, ale nedalo se na to vůbec koukat. Třeba proti Konici a Lutínu,“ uznal trenér.

Kostelec navíc své soupeře neválcoval. Hned čtyřikrát zvládl duel vyhrát o gól a třikrát o dva. Vyšší výhru si připsal jen jednou v posledním kole proti Želatovicím (3:0).

„Ve většině utkání jsme nebyli herně lepší, ale spíše takticky vyspělejší. Soustředili jsme se na to, abychom udělali co nejméně chyb a snažili jsme se vytěžit z minima maximum, což se dařilo a díky tomu naskakovaly body,“ říkal Keluc.

A to přesto, že má raději jinou filozofii fotbalu. „Jsem radši, když zápas skončí 5:5, aby to bavilo diváky, nám to ale vycházelo takhle,“ přiznal.

K tomu jim pomohla dobrá defenziva. Kostelečtí inkasovali pouze patnáctkrát, což je nejméně ze všech. „Defenziva byla nadstandardní,“ potvrdil Keluc. Hned sedmkrát z šestnácti zápasů udržel Kostelec čisté konto.

Doma navíc inkasoval pouze třikrát a ani jednou neprohrál. „Každé mužstvo by se mělo ukázat hlavně doma. Lidé vás znají, takže vás budou povzbuzovat. Byl jsem naučený sbírat body doma, tam je to důležité a co se doveze z venku, jsou plusové body,“ myslí si Keluc.

Velký podíl na dobrém umístění má také střelec David Preisler, který se radoval z devíti branek.

„Je to nadstandardní fotbalista do útočné fáze, ale má velké rezervy do defenzivy. Pomůže při standardkách, je silný a obounohý. Využije šedesát procent šancí, kdyby využil víc, tak nehraje krajský přebor. I když on asi jo, protože nikam jinam nechce. Vždy své šance zakončuje podle sebe, hraje to furt stejně i když mu to nejde. Jeho estetický dojem je nádherný a těžko se brání. Díky těm brankám byl klíčovým hráčem,“ popisoval svého svěřence kouč.

V zimní pauze ale nečeká na kanonýra se spoluhráči žádný odpočinek. „Třicet bodů je nadstandardní počin, ale můžeme se plácat po zádech jen v uvozovkách. Na jaře můžou dostat prostor všichni hráči, ale zároveň se musíme chystat na další sezonu a zlepšit se herně na míči, protože to z naší strany nebylo dobré. Také musíme zapracovat na fyzičce, protože v sezoně jsme toho příliš nenatrénovali a jsme na tom špatně,“ překvapil Keluc.

Ten možná přivítá 13. ledna na začátku přípravy také nové tváře, i když žádné velké posily se čekat nedají.

„Máme jeden z nejmladších kádrů a také s tím chceme nadále pracovat. Pár kluků máme vyhlédnutých. Když někoho přivedeme, tak to bude zase mladý hráč. Když by to byl totiž nějaký zkušenější borec, tak už má nějaké návyky a těžko jej změníte. Je potřeba to trošku okysličit,“ uzavřel Lubomír Keluc.