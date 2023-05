Nedělní porážka fotbalistů Medlova v rámci krajského přeboru s Želatovicemi 0:1 znamenala konec série. Medlov na domácím hřišti prohrál v základní hrací době po dlouhých dvaceti zápasech. Jednadvacátý duel v řadě bez porážky už nepřidal.

FK Medlov - FC Želatovice.

Naposledy 24. října 2021 poznal fotbalový Medlov domácí porážku v mistrovském zápase v základní hrací době. Tehdy padl s Želatovicemi 1:2. Následně Medlovští vyhráli dva zápasy a pak padli s Velkými Losinami 2:3, ale až po penaltovém rozstřelu (Po základní hrací době tedy remíza 2:2). Od té doby přišlo 13 výher (2 na penalty) a 4 remízy.

„Domácí výsledky jsou dány kvalitou týmu. Máme dobrou kostru, která hraje pospolu už delší dobu. Do toho se připojilo pár mladých kluků, kteří zapadli do party na hřišti i mimo něj, což je v zápasech vidět. Málokdo nás v soutěži dokáže herně přehrát. Většinou jsme lepším nebo minimálně vyrovnaným týmem. Výjimkou byl snad minulou sezonu jen Šternberk, který byl odskočený od zbytku soutěže, ale i toto (domácí) utkání jsme ukopali na remízu,“ říká obránce Medlova Zdeněk Bartoněk.

V neděli však Medlov o sérii přišel. Opět to byly Želatovice, kdo dokázal v Medlově zvítězit po více než roce a půl.

„Samozřejmě mrzí, že série skončila a o to víc, že to bylo v zápase, ve kterém jsme nebyli horší. Na druhou stranu to nebylo tak, že bychom bláznili a stále mluvili jenom o tom, že jsme doma dlouho neprohráli. Spíše nám šlo o tabulku. Chtěli jsme zůstat v co nejtěsnějším kontaktu s čelem, což se nám nepodařilo,“ litoval Bartoněk. Želatovice nejsou oblíbeným soupeřem Medlova a také na podzim jej dokázaly zaskočit, když na domácím hřišti smazaly ztrátu 0:3 a vydolovaly bod za remízu 3:3.

Tentokrát utkání rozhodly už ve dvanácté minutě po standardní situaci, kterou sice domácí odvrátili, ale následně zaspali při vráceném centru do vápna a Tomáš Matušík na zadní tyči doklepl míč do sítě.

Ve zbytku zápasu byly k vidění šance na obou stranách, ale žádný z týmů už se prosadit nedokázal.

„Čekal nás velice silný soupeř a dle mého jeden z nejlepších v kraji. Medlov má silný tým a jsem rád, že jsme u nich zvládli vyhrát po předchozích nezdarech. Konečně se nám trochu ustálila sestava a myslím, že to šlo poznat,“ byl spokojený trenér Želatovic Jiří Jemelka.

Začátek zápasu byl vyrovnaný, pak se nám podařilo vstřelit branku. První minuty druhé půle jsme se dostali pod tlak, ale nemyslím si, že by si Medlov vypracoval nějakou vyloženou šanci. Naopak, postupem času jsme měli zápas rozhodnout my. Bohužel nekvalitou v předfinální části akcí jsme to nedokončili,“ dodal.

„Určitě nám nepomohla brzká zranění obou našich útočníků a nejlepších střelců Patrika Kasala a Šimona Michalika. I přes to ale naše hra nebyla špatná. Dovolím si říct, že jsme byli lepší než Želatovice a vytvářeli jsme si šance. Bohužel nám však chyběla kvalita v koncovce. Tam nás v poslední době tlačí bota. Na druhou stranu je potřeba říct, že hosté měli, kromě gólové akce i další situace, které mohly skončit gólem,“ přidal se k hodnocení Bartoněk.

Nyní se tak bude muset pátý Medlov pokusit rozjet další sérii. Ve zbytku soutěže ale potřebuje sbírat body i venku, aby se udržel mezi nejlepšími.

„Bodů je ve hře ještě dost a může se stát cokoliv. My teď budeme dělat maximum pro to, abychom nastartovali sérii novou, minimálně stejně tak dlouhou a úspěšnou jako tu právě skončenou,“ hlásí Bartoněk.

Stejně tak Želatovice by z osmého místa rády ještě poskočily směrem výš. „Jsem rád, že jsme vyhráli a že to kluci na konci odbojovali, ale pořád nejsme v té formě, ve které bychom chtěli být. Musíme na tom dál pracovat a zlepšovat se,“ uzavřel kouč Želatovic.

FK Medlov - FC Želatovice 0:1 (0:1)

Branka: 12. Matušík.

Rozhodčí: Doležal - Matulík, Winkler. ŽK: Zmund, Vrba, Habáň, J. Michalik - Čech, Bielko, Krejčíř. Diváci: 110.

Medlov: Zmund - Vrba (77. Kuděla), Srdýnko, J. Kasal, Bartoněk, Knebl, Skřebský, Š. Michalik (38. J. Michalik), Habáň, P. Kasal (33. Mikuta), Muzikant. Trenér: Jaroslav Rolínek.

Želatovice: Čech - Zezulka (79. Rychlík), Bielko, Čtvrtníček (88. Tichavský), Calábek, Krejčíř, Koplík, Matušík, Dlouhý, Koutný (65. Němec), Braun. Trenér: Jiří Jemelka.