„Trošku jsme změnili sestavu, byla hodně ofenzivní. Dopředu šli dva běhaví hráči, k Míšovi Mádrovi dal trenér mě. Škoda, že příští týden končí sezona,“ pousmál se.

Byla z toho výhra Horní Moštěnice 7:0 a hattrick, kterých přeci jen Ďopan tolik (ve fotbale) nedává.

„V dorostu jsem za Hulín nějaké hattricky možná dal. Ale že bych sázel jeden gól za druhým, to ne,“ zmínil kanonýr.

Fotbalová cesta Michala Ďopana není nezajímavá. Začínal v Beňově, odkud pochází, v dorostu se přesunul do Přerova a zahrál si poté i v Hulíně. Už v 16 letech se vrátil do Beňova a naskakoval za muže. Až do svých třiceti let. Pak přišlo stěhování do Horní Moštěnice, životní i fotbalové.

Ve florbale mezi elitou!

A florbal? Ne náhodou je Michal Ďopan přerovskou legendou. Zahrál si totiž i nejvyšší soutěž mezi muži – v Ostravě a Otrokovicích. K florbalu se „závodně“ dostal někdy v deváté třídě.

„V Novém Přerovsku byl otištěný nábor v roce 2002, tak jsme šli do sokolovny. Pak to jelo. Vždy to bylo tak, že na podzim skončil fotbal a začal florbal. Prolínalo se to, ale když už je toho ale moc, člověk si musí vybrat,“ říká Ďopan.

Kvůli studiím na vysoké škole v Ostravě musel tedy na chvíli stranou i fotbal. Zde započala extraligová florbalová kariéra obojživelníka z Beňova. Ten ovšem narážel spíše na „definitivní“ přechod na trávník v roce 2016.

„Je to trošku jiný pohyb, není tam tolik změn pohybu. Naštěstí nemám za sebou žádné operace kolene. Ale v Přerově je to ve florbale specifické, trénovali jsme do půl jedenácté v noci, člověk pak usnul někdy po půlnoci a v pět ráno vstával do práce. Už toho bylo hodně,“ popsal, proč nakonec vyhrál fotbal.

Na menší děravý míček ale určitě nezanevřel. V Přerově trénuje děti v přípravce a je i ve vedení klubu. Co víc, když je potřeba pomoct i na hřišti, jde do toho.

V poslední veleúspěšné sezoně FBC Přerov pomohl divizním mužům ve třech zápasech na konci ročníku k postupu do Národní ligy – třetí nejvyšší soutěže v republice.

„Když se hrál pátý rozhodující zápas série play-up s Mohelnicí v Lipníku, tak jsem tam šel v podstatě bez tréninku. To vyšlo. Pak jsem nastoupil i v baráži proti Horní Suché,“ jmenoval Ďopan.

Horní Suché dokonce dal gól a připsal si i dvě asistence.

„Asi jsem to nezapomněl. Oni kluci šikovní jsou, potřebovali akorát usměrnit a trošku zklidnit. S Klimeckým a Kaďorkem jsme tam my starší kluci byli trošku potřeba,“ zdůvodnil, proč Přerov sáhl v rozhodujících momentech sezony i mezi ostřílené borce.

A jeho recept pro dnešní mládež, pro kterou je často pohyb neznámou a když ne, tak málokdy na kvalitní úrovni zvládá více sportů najednou? „Musí to člověka bavit. Dokud ho to baví, tak jde všechno,“ uzavřel Michal Ďopan.

