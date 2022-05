Brzké sobotní vstávání? Nic příjemného, zvlášť když máte už v 10 hodin běhat po hřišti. Béčko Želatovic ale hraje o přední příčky tabulky a navíc se v posledních zápasech daří. Tentokrát se jelo do Opatovic.

„Byl to tak brzo ráno nezvyk, ale jeli jsme tam s tím vyhrát, protože jsme měli šest výher v řadě. Chceme skončit nejhůř druzí. První už asi nebudeme,“ řekl Pavel Němec.

Ten vystřílel svému týmu sedmý triumf řadě. Rezervu Opatovic ta želatovická rozstřílela 4:1. A pravé křídlo Němec proměnilo tři rychlé úprky ve tři branky.

„Hřiště bylo ideálně veliké. Jsem hráč, který využívá hlavně svou rychlost. Kluci už za těch pár let vědí, jak mi ty balony dávat,“ pochvaluje si autor již 25 želatovických tref. K tomu přičtěte i jeden gól za A-tým.

Také v I. B třídě se samozřejmě ale každý hattrick prodraží. Do klubové kasy opět putoval nějaký ten finanční příspěvek. Žádné úlevy, přestože jde o B-tým.

„V áčku jsem ještě nedal, takže tam cenu nevím. Možná to bude dražší. V béčku je to za tři stovky, takže už jsem si vydělal,“ pousmál se Pavel Němec.

Ani po zápase v Opatovicích nebyl čas na nějaké oslavy. Autem rychle na oběd, pak na další sraz a následoval odjezd s áčkem do Dolan. „Teď máme celkem marodku, málem jsem hrál i v základu. To už by ale bylo hodně. I když už jsem takto dal vícekrát dva zápasy za den. Nebyl v tom problém,“ řekl 21letý hráč Želatovic.

V Dolanech ale na Želatovice čekal šok. Třetí tým tabulky nečekaně padl na půdě předposledního.

„Jeli jsme tam samozřejmě vyhrát. Já jsem tam osobně hrál poprvé a překvapilo mě, jak bylo hřiště daleko větší než v Opatovicích,“ prozradil Pavel Němec, který se do hry dostal na půl hodiny. To už jeho tým prohrával od 38. minuty 0:1.

Dopolední kanonádu Němec nezopakoval. A neprosadil se žádný z jeho spoluhráčů. „Rozhodl takový smolný gól. Dolany pak už jen betonovaly, my jsme se tam nemohli dostat, i když jsme nějaké vyložené šance měli,“ uzavřel hráč, který přes shodné příjmení nemá nic společného s předsedou a trenérem Želatovic Vlastimilem Němcem a jeho tatínkem, který v klubu působí coby sportovní ředitel.

