Tomáš Čtvrtníček otevíral skóre utkání ve 32. minutě a šlo o jeho první jarní soutěžní branku. „Soupeř rozehrával nakrátko, my jsme zapresovali, získali míč, který se dostal k Dlouhánovi (Lukáši Dlouhému). Ten mi to dal, já si to posunul a přes tři hráče se mi to nějak podařilo dostat do brány,“ popsal střelec.

Zároveň ale přiznal, že v Jeseníku to pro aktuálně čtvrtý tým krajského přeboru byla pořádná šichta.

„První poločas jsme byli více na míči my, ale chyběla nám kvalita v útočné fázi. Spíše jsme si to předávali vzadu a neměli moc šancí. Ve druhém poločase pak Jeseník zapnul, byl běhavý a lepší. Bylo to takové otevřenější,“ hodnotil Tomáš Čtvrtníček.

Soupeř tak srovnal v 76. minutě, Želatovice ale nakonec díky trefě v závěru dokázaly navázat na povedený vstup do jara z Brodku u Přerova. Po dvou kolech tak jsou zatím stoprocentní.

„Po hrůzostrašné přípravě jsme hodně rádi za šest bodů. Popravdě jsem se toho trošku obával, už jsem zažil, že jsme ještě pod trenérem Mrázkem také měli dobrý podzim, ale na jaře jsme pak nevyhráli snad ani jeden zápas. Bál jsem se, aby se to neopakovalo. Start je ale zatím dobrý a doufám, že to bude pokračovat,“ uzavřela opora celku z vesničky u Přerova.

