Obávaný střelec Šálek se připomenul čtyřmi góly. Co se pije v Tovačově?

Kdysi v mládeži nastřílel v dresu Dubu nad Moravou přes 50 gólů za sezonu. Zaujal tak i olomouckou Sigmu, kam to šel zkusit až v patnácti letech. A kdo ví, kam až by to útočník Josef Šálek dotáhl nebýt zranění z přípravy.

Útočník Tovačova (dříve Dubu nad Moravou) Josef Šálek | Foto: se svolením J. Šálka

Rozený střelec se po neshodách (jako v kariéře už poněkolikáté) na jaře vrátil z mateřského Dubu do Tovačova, kde poměrně dlouho čekal na to, na co je zvyklý – pořádné gólové představení. Show Šálka přišla s zatím posledním kolem I. B třídy, kdy 36letý kanonýr čtyřmi góly sestřelil Újezdec. První gól po rohu hlavou, druhý po střele z velkého vápna, pak hlavička a hattrick. Při čtvrté trefě už jen Josef Šálek uklízel míč do prázdné brány. Široká škála zakončení opravdového zabijáka. Na sobotní derby s Klenovicemi tak útočník bude za hattrick muset v Tovačově přinést tekutou pokutu. „Flašku. Tam se pije jenom Republica," s úsměvem zmínil exkluzivní verzi oblíbeného českého rumu. Na podzim dal v dresu Dubu nad Moravou o soutěž výš sedm branek. Teď tuto bilanci vyrovnal i v dresu Tovačova, ke třem dosavadním jarním trefám přidal hned čtyři. „Hodně mi pomohli spoluhráči. Dan Pasz, který se mnou hrává v útoku, mě uklidňoval, že to tam začne padat jako každý rok. Byl jsem teď zraněný, pak měl angínu. Dřív jsem hrával všechny zápasy a nikdy nechyběl," rozpovídal se Josef Šálek. Ten je, dá se říct, zvyklý každou sezonu útočit na korunu krále střelců. V minulé sezoně dal za Tovačov v I. B třídě 20 gólů a byl třetí. V sezoně 2019/2020 vystřílel Dubu ve stejné soutěži postup do I. A třídy 25 trefami, nikdo nedal více branek. Trenér ho nechtěl stavět Tentokrát ovšem zamířil z vyšší soutěže po zimě zase zpět do Tovačova. „Mám tři děti, dělám na tři směny. Tréninky nestíhám. Chodil jsem aspoň jednou týdně, jednou za čtrnáct dní. Trenér mi řekl, že bez tréninku mě stavět nebude, že budu sedět. Tak jsem šel raději tam, kde budu hrát," prozradil Josef Šálek. Jak jsme zmínili v úvodu, talentovaný útočník má za sebou i krátkou štaci v olomoucké Sigmě, kam zamířil netradičně až v deváté třídě díky nevídané střelecké fazoně. „Šel jsem do přípravy, byli jsme na soustředění a vše bylo v pohodě. Asi dva měsíce před začátkem sezony jsem si ale zvrtl kotník. Trenér Sigmy mi pak řekl, že mě asi někam pošlou," zavzpomínal Josef Šálek. Nabídku tehdy dostal od Lerku Prostějov. A chtěl tam i odejít. „Nakonec jsme se ale v Sigmě domluvili, že zůstanu v Olomouci. A budu hrát pouze poločas. Buď první, nebo druhý. Musel jsem taky dotrénovat to, co ostatní v přípravě. Takže škola, do toho jsem doháněl trénink," pokrčil Josef Šálek rameny. Nakonec to tedy nevyšlo, přišel návrat do Dubu, kde si (stejně jako v Tovačově) Josef Šálek vybudoval pověst kanonýra. Myslel si kdysi i na ligu? „Nějak jsem nad tím takto nepřemýšlel. Byl jsem zrovna ve věku puberty," uzavřel Josef Šálek.

