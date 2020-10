„Vyšlo to pěkně. Kamarádi mi psali, že paráda, čtvrtý říjen a čtyři góly,“ culil se Macháček, který se tak stal kanonýrem uplynulého víkendu na Přerovsku.

Celkem už v této sezoně nasázel devět branek, stejně jako jeho spoluhráč Jakub Simon, se kterým tvoří nejúdernější útočnou dvojici soutěže.

Je to rutina, dával jsem i sedm

„Už jsem za Jezernici dal i sedm gólů v jednom zápase proti Kovalovicím. Je to taková rutina,“ řekl s klidem útočník.

Klid ukázal v sobotu také v zakončení na půdě Horní Moštěnice. Ve 29. minutě otevřel skóre po rohovém kopu. Na druhý gól si počkal až do 77. minuty. Trefa na 1:2 ale stála za to.

„Ten byl nejhezčí. Brutálně foukalo, před šestnáctkou jsem se do toho opřel pravačkou a pěkně se to zatočilo na zadní tyč,“ pochvaloval si Marek Macháček.

Hattrick završil v 88. minutě, když obešel gólmana a čtvrtý úspěch zaznamenal před závěrečným hvizdem, když přehodil brankáře. „Hráli jsme v deseti a domácí už se soustředili jen na útok, měl jsem tam hodně prostoru,“ zmínil střelec, který s fotbalem začínal v přerovské Viktorce.

„V Přerově jsem hrál dlouho, pak jsem se ale chtěl posouvat a v 15 letech jsem zamířil do Kroměříže. Tam to nějak nevyšlo,“ vzpomíná Marek Macháček.

Smůla na zranění

Po návratu do Přerova za trenérem Švehlíkem přišla šance v olomoucké Sigmě. To bylo Macháčkovi 17 let. „Dařilo se mi, dával jsem góly, pak to ale kvůli zranění nevyšlo. Byla to škoda,“ dodnes mrzí kanonýra.

Marek Macháček se pak přesunul do mužského týmu Přerova, štěstí zkoušel v divizi, zase ale přišly zdravotní komplikace. „Tentokrát to byl streptokok. Trenér Švehlík už mi dával šance, ale už jsem byl z toho takový špatný, zranění a absence se kupily, nějak mě to přestávalo bavit,“ přiznal útočník.

Chuť do fotbalu ale teď našel v Jezernici, která je aktuálně na sedmém místě tabulky 1. B třídy, skupiny A. Ambice má ale Jezernice vyšší. A mohl by je mít vyšší i Marek Macháček.

„Příští sezonu mám v plánu se do Přerova vrátit. Jestli tedy trenér bude pořád mít zájem,“ prozradil závěrem Macháček.