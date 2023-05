Fotbalisté Jeseníku si po dvou remízách poradili ve středeční dohrávce 19. kola krajského přeboru s Želatovicemi 2:0 a zvýšili svůj náskok na čele tabulky. Hosty trápí marodka.

FC Želatovice | Foto: Deník/Jan Pořízek

Dvě remízy s týmy z top pětky v pořadí měl za sebou Jeseník. Proti Želatovicím tak potřeboval nutně zvítězit, protože se jeho náskok na prvním místě před Kostelcem na Hané snížil na jediný bod.

„Cítil jsem z kluků mírnou nervozitu, chtěli jsme zápas zvládnout za tři body. V úvodu byl duel opatrný, ale po pár minutách to z nás spadlo,“ popisoval trenér Libor Sláma.

Jeho svěřenci ale své šance nejprve neproměňovali. Neprosadil se dvakrát Janíček, jednou Kysela, ani Samuel Planý. Poslední jmenovaný ale nakonec přece jenom skóre otevřel ve 28. minutě.

„Kluci v šancích nezachovali klid nebo je vychytal gólman. Naše branka ale padla po pěkné akci,“ popisoval jesenický kouč. „Zápas měl několik fází. V první jsme byli mírně lepší, dobře kombinovali a měli šanci, kterou jsme neproměnili, pak převzal iniciativu soupeř a skóroval po jedné z přihrávek za obranu,“ hodnotil trenér Želatovic Jiří Jemelka.

Po změně stran to byli hosté, kdo šel za vyrovnáním. „Druhý poločas jsme nechytili, Želatovice kousaly a dostávaly se do šancí. Podržel nás brankář Vajda, který předvedl dva skvělé zákroky. Jednou míč vyrazil na tyč, v závěru vychytal samostatný únik,“ prozradil Sláma.

„Řekli jsme si o přestávce, jak se pohybovat na hřišti lépe, abychom byli více dominantní a dostávali se do šancí. Kluci to plnili a minimálně dvacet minut jsme Jeseník skoro nepustili za půlku. Jak to tak už tuto sezonu je, neproměnili jsme tutovky,“ litoval hostující kouč.

Po hodině hry domácí uklidnil druhým gólem v utkání Samuel Planý a stanovil konečné skóre 2:0. „Za tři body jsme rádi, kluci se potřebovali uklidnit, z toho pohledu je vítězství důležité. Odehráli jsme lepší utkání než v sobotu s Medlovem (1:1), byli jsme živější, aktivnější a šly nám lépe nohy,“ byl spokojený domácí trenér.

„Druhá branka nás přibrzdila. Klukům nemůžu vytknout snahu, ale na posledních dvaceti metrech mi chybí daleko větší drajv, zarputilost, sebedůvěra a chuť jít za gólem. V předchozí sezoně nás zdobilo proměňování příležitostí, teď nás to trápí,“ porovnává Jemelka.

„Zvládli jsme to s nulou vzadu, což je důležité. U Želatovic člověk nikdy neví, jak jim to sedne, mají nevyrovnané výsledky,“ dodal Sláma.

Jenže tentokrát cestoval celek Jiřího Jemelky k utkání pouze s jediným náhradníkem. „Momentálně nás dost trápí marodka. I v této sestavě jsme věřili, že dokážeme uspět a získat body. Bohužel se nepovedlo, ale hlavy mít dole určitě nemusíme,“ sdělil Jemelka.

Želatovice tak musely absolvovat uprostřed pracovního týdne 135 kilometrů dlouhou cestu zpět domů bez bodu. Zůstaly tak na sedmém místě. Naopak Jeseník zvýšil náskok na čele na čtyři body. O víkendu jej pak čeká utkání v Dolanech.

„Musíme se na něj připravit. Jsme bez tří hráčů kádru a pereme se s tím. Pokusíme se bodovat i tam, ale nebude to jednoduché, protože Dolany mají na jaře dobré výsledky, takže nás nečeká nic jednoduchého,“ je si vědom Libor Sláma.

„Jeseník je zaslouženě první v tabulce, má dobře poskládaný tým z mladých, rychlých a dravých hráčů,“ uzavřel Jiří Jemelka.

FK Jeseník - FC Želatovice 2:0 (1:0)

Branky: 28. a 63. S. Planý.

Rozhodčí: Trávníček - Aberle, Svoboda. ŽK: Cekuras - Bielko, Krejčíř, Koplík. Diváci: 100.

Jeseník: Vajda - Janíček, Cekuras, Macura, Mi. Bráblík (46. Krézek), Minka (78. Kmínek), Ma. Bráblík, Kysela (86. Červeňák), M. Planý (78. Sytař), S. Planý, Bouchal. Trenér: Libor Sláma.

Želatovice: Čech - Calábek, Zezulka, Bielko, Čtvrtníček, Krejčíř, Koplík, Matušík, Dlouhý, Braun, Němec (78. Rychlík). Trenér: Jiří Jemelka.