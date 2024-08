Hrál férově, šel z něj cítit respekt a vztah k Viktorce. Když někdo z hostů ležel, okamžitě nabádal spoluhráče, ať zakopnout míč a šel zjistit, jak na tom dotyčný je, občas prohodil nějaký ten vtípek. „Po zápase teď posedíme, dáme si pivo a vše bude v pohodě,“ usmíval se 31letý navrátilec z Rakouska. Také o angažmá u jižních sousedů se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Honzo, jaké bylo pikantní derby Brodku u Přerova s přerovskou Viktorkou?

Fotbalově to nebylo nejlepší, ale na to jsme byli připraveni, že to bude spíše boj. Všichni se známe. Myslím, že jsme byli šťastnější.

Do zápasu jste nemohli vstoupit lépe…

Jo. Peťa Bundil dostal balon pod sebe, vystřelil a gólmanovi to propadlo. Štěstí pro nás.

Pak se Přerov ale vrátil do hry, poměrně rychle bylo srovnáno – 1:1. V tu chvíli jste se nelekli, že by mohl přijít obrat?

Udělali jsme chybu při nakopnutém míči, propadlo to a Calda (Hynek Caletka, pozn. red.) to vyřešil krásně. Nic se nedělo, jeli jsme dál. Přerováci si dali vlastňák, zrovna Vářa (Tomáš Vařecha, další bývalý hráč Brodku), ten na to má štěstí. V poločase jsme vedli 2:1 a věřili, že to dotáhneme.

U gólů a zajímavých situací bylo více hráčů, kteří působili v obou klubech. Symbolika?

Myslím, že to krásně vyšlo. Krásně pro nás, pro kluky z Přerova horší, ale myslím, že teď po zápase posedíme, dáme si pivo, probereme to a bude vše v pohodě.

Taky pro vás to bylo hodně speciální, působil jste i v Přerově, dobře se znáte s trenéry i hráči…

S Davidem (Chudou, trenérem Přerova) jsme si psali už pár dní předem. Nemáme to ani jeden úplně v lásce, protože jsme opravdu dobří kamarádi. Ale dopadlo to dobře, z obou stran fair play, docela pěkný zápas, dost gólů, povedlo se to.

Je pátek, takže po zápase přijdou na řadu oslavy?

Máme domluvené společné posezení, něco popijeme, pak možná do města, zavřeme to a budeme se chystat na další týden.

Takže cedule se na Přerov u Brodku nebudou přepisovat?

Zkusím to Davidovi (Chudovi) navrhnout (směje se). Zeptám se. Ale asi ne (úsměv).

Do Brodku jste se před sezonou vrátil po angažmá v nižší soutěži v Rakousku. Co k této štaci můžete říct?

Určitě to byla dobrá zkušenost. Dostal jsem se do Rakouska přes kamaráda Dominika Neorala, který tam už několik let chytá. Prý potřebovali někoho do obrany. Takže jsme hráli spolu v Traisenu, šlo o druhou třídu.

Jaké jsou pro hráče vašeho kalibru v rakouské druhé třídě finanční podmínky?

Určitě úplně někde jinde než u nás. Myslím, že takové podmínky na podobné úrovni u nás nejsou asi nikde. Navíc, když jsme jezdili jen jednou týdně na zápasy.

A proč jste se tedy před touto sezonou rozhodl pro návrat?

Mám v Brodku kamarády, se kterými jsem ještě nehrál, řekl jsem si proto, že se vrátím. Každopádně byla tahle rakouská zkušenost skvělá, potkal jsem super lidi a vždy platilo to, na čem jsme se dohodli. Bohužel, každá mince má dvě strany.

Povídejte.

Je to vykoupené třeba dlouhým cestováním nebo nižší úrovní fotbalu. Zápas třeba píská jeden rozhodčí, pomezní neexistují (směje se). Téma Rakousko ale určitě nezavírám. Uvidíme, co bude v budoucnu a jestli se třeba ještě naskytne příležitost si tam zahrát.