„Dostal jsem nabídku, ale nakonec jsem se nechal přesvědčit, abych šel do Přerova. Je to divize, chci to zkusit alespoň na půl roku a uvidíme,“ říká Jan Kudlička.

Kouč David Chuda v něm potenciál viděl od svého příchodu ke kormidlu nakonec pátého týmu krajského přeboru.

„Po celou sezonu měl jednu z nejlepších výkonností a perfektní docházku. Uvidíme, jak to zvládne, jde z nižší soutěže do vyšší, ale jsem moc rád, že to jde vyzkoušet, moc se to totiž nevidí. Spousta kluků raději bude mít za stejných podmínek pohodu a méně dřiny,“ vyzdvihl David Chuda.

„Už na začátku sezony mi trenér říkal, že by se mnou počítal i do Přerova. Ať to zkusím, že na to mám a jen bych musel začít víc trénovat. Sám jsem viděl i v posledním zápase za béčko, že fyzička slábne,“ přiznal Kudlička.

Ten se tedy s brodeckým dresem rozloučil v neděli v zápase okresního přeboru v barvách B-týmu. Nešlo ale o povedenou derniéru, Brodek padl 1:8.

„Ptali se, jestli nechci jít na poslední zápas. Za áčko se poslední zápasy moc nedařilo, tak jsem si chtěl zlepšit chuť. Taky se teď učím na zkoušky, takže jsem si chtěl odpočinout od učení,“ prozradil Jan Kudlička.

Náladu si tedy na půdě Vlkoše nezlepšil, přestože na hřišti vynikal. „Špatně jsme se zajišťovali, blbě přihrávali. Soupeř vystřelil a dal gól,“ pokrčil záložník rameny.

Příprava bude ostrá

Jan Kudlička (vlevo)

Do přípravy přerovské Viktorky naskočí v pondělí 10. července. Hned ve středu 12. července si vyzkouší první přátelské utkání na půdě Želatovic.

„Příprava v Přerově bude docela ostrá. Divize bude rychlejší, fotbalovější. Viktorka má mladý kádr, myslím si, že to bude hodně o bojovnosti,“ očekává Jan Kudlička.

Co už dobře zná, je práce pod ambiciózním trenérem Davidem Chudou. V Brodku u Přerova vše klapalo, přestože na začátku sezony moc lidí v úspěch nevěřilo.

„Skvělé. David Chuda tomu dal jiný směr, bylo nás i dost, šestnáct plus dva, což v Brodku není zvykem. Skončili jsme pátí, to nikdo nečekal. Před rokem jsme skoro padali,“ řekl Kudlička.

Co podle něj fungovalo a mohlo by hrát důležitou roli i v Přerově? „S většinou kluků se znal, s některými hrál, jiné trénoval. Byla tam pohoda, vše jsme si říkali na rovinu. Jako trenér v mužském fotbalu začal suprově,“ řekl závěrem Jan Kudlička.

