Jedna varianta se přeci jen nabízela. Zkušení hráči by se hodili i diviznímu Přerovu, kde Bubeník odehrál několik sezon. A vždy patřil mezi důležité hráče.

Jan Bubeník v dresu Přerova proti DětmarovicímZdroj: Deník / Jan Pořízek

„Od začátku mi ale říkal, že chce do Želatovic, takže jsem nad jeho příchodem ani nějak nepřemýšlel,“ prozradil kouč Viktorky David Chuda.

„Samozřejmě tam ta myšlenka byla. Jelikož ale teď budu pracovat a nevím, jak to bude, rozhodl jsem se, že budu raději v Želatovicích a bude to na volnější bázi, než když vidím, jak to mají v divizi kluci z Přerova,“ pousmál se Jan Bubeník po prvním přípravném utkání, které Želatovice sehrály ve středu právě proti Viktorce. A padly 2:4.

Želatovice v přípravě s Přerovem představily posily: Víme, kde máme slabiny

Zaskočil ho 17letý bažant

„Na začátek to bylo velice těžké, kluci z Přerova byli daleko běhavější. My jsme zase daleko zkušenější, chtěli jsme to odehrát na míči. Ke konci šlo poznat, že jsme odešli fyzicky. Do přípravy to byl dobrý soupeř,“ ví Bubeník.

Dravost přerovského mládí poznal na vlastní kůži ve druhém poločase, kde mu v rohu sebral míč 17letý Dan Pistovčák a předložil jej do prázdné brány spoluhráči – Viktorka šla do vedení 2:1.

„Nečekal jsem, že bude tak dotěrný, rychlý. Myslel jsem, že si to v klidu pohlídám až do autu. Naznačil levou, já šel na druhou a byl přede mnou. Co na to říct,“ smekl Bubeník před hráčem zápasu, který k této asistenci přidal ještě dva góly.

Návrat do divize se tedy nekoná, Jan Bubeník by měl vyztužit v minulé sezoně ne zrovna pevnou defenzivu Želatovic, které budou chtít vylepšit osmé místo tabulky z předešlého ročníku krajského přeboru.

„S klukama se znám dlouho, máme výbornou partu a doufám, že budeme hrát nahoře,“ uzavírá Bubeník.

Veřejnost počítá góly a body, ví Kobylík. Chce navázat na úspěch Kozlovic