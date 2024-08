„Červená karta byla jasná. Hyňa (Hynek Caletka, pozn. řed.) šel do samostatného úniku a soupeř ho vzal přes nohy. Usnadnilo nám to dost práci. Rapotín sice zalezl a hráli jsme do zavřené obrany, ale dali jsme dva rychlé góly a otevřelo se nám to,“ pochvaloval si Jakub Nezval.

Oba góly v sobotu vstřelil po dobré práci spoluhráčů. „Maso (Jan Masný) dostal balon do lajny, poslal mi míč do kapsy a já to už jen levačkou uklidil. U druhého Hyňa postupoval po brankové čáře. Trefil tyčku, odrazilo se to ke mně a já tam jen skočil nohou,“ pokrčil střelec rameny.

Dva góly za přerovské áčko dal poprvé v kariéře. Co ho to bude stát v kabině? „Ještě nevím, musím se zeptat pokladníka,“ zasmál se Nezval, který však jinak se svým výkonem překvapivě spokojen nebyl. „Dva góly tam padly, ale individuální výkon byl slabý. Moc dobře jsem nehrál,“ zůstal kritický.

A tato slova potvrdil i přerovský kouč David Chuda. „Má daleko na víc. Jsem ale rád, že se mu podařilo vstřelit dva góly,“ přikyvoval. Zároveň může být z pozice trenéra rád, že dost možná našel pro krajský přebor zajímavého útočníka. „Je původně obránce, ale momentálně se mi jeví jako útočník, protože je nepříjemný pro defenzivu soupeře,“ říká Chuda.

Už nyní tak Jakub Nezval vyrovnal svou divizní přerovskou bilanci. Kolik branek nasází v 5. lize, kde by to pro něj mělo být o něco snazší? „Kraj mi přijde soubojovější, divize je rychlejší. S krajským přeborem mám zkušenosti s Brodkem u Přerova. Ambice je jasná – postoupit zpátky do divize,“ přál by si Jakub Nezval.

A právě proti Brodku u Přerova nastoupí přerovská Viktorka už v pátek k okresnímu derby. „Chtěl bych dostat příští týden šanci na hrotu, dát nějaký gólík a byl bych spokojený,“ má jasno Jakub Nezval.