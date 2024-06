„V mé hospodě mi pomáhají rodiče, teta nebo známí. Když potřebuji, zastoupí mě. Nějak to zvládám. Musím ale hlavně poděkovat za vše mojí ženě. Stojí za mnou, máme dvě děti a pořád můžu jezdit na fotbal a do toho trénovat děti,“ posílá Jakub Hrabal úvodem jasný vzkaz blízkým.

I. A třída, sk. B: Korunovace mistra a loučení ikony i trenéra

Spokojenost v Beňově

Fotbalisté FC Beňov (v bílém) proti FC Sigma Hodolany.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Po posledním zápase zase mohl děkovat spoluhráčům za asistence u dvou jeho gólů, konkrétně kapitánovi Filipu Machačovi a útočníkovi Danielu Navrátilovi.

„Nachystali mi krásné góly, já to musel jen zakončit. Je to už hodně dlouho, co jsem dal v zápase dva góly. Kluci hodně chtěli, abych přidal i třetí a platil do kasy, u mě ale tohle už asi nešlo,“ pousmál se Hrabal.

„Z naší strany to byl velmi povedený první poločas. V tom druhém jsme hráli trošku takticky a bohužel jsme po chybě inkasovali gól. Kluci to ale pak dohráli a zaslouženě jsme vyhráli,“ ohlédl se za utkáním.

Dvě kola před koncem Beňov drží skvělou čtvrtou příčku za suverénní trojicí B skupiny I. A třídy Olomouckého kraje, kterou tvoří již postupující Velká Bystřice, Hlubočky a Chválkovice.

„Myslím, že trenér i vedení musí být spokojení. Ve složení, v jakém jsme – se zraněními, pracovními absencemi – to dohráváme se spoustou šikovných mladých kluků. Myslím, že na příští sezonu budou nachystaní,“ věří Jakub Hrabal.

Demolice vítěze poháru devíti góly. Želatovice jsou krok od medaile

Trenér i hospodský

A nachystaný bude i on sám, přestože čím dál více času věnuje také trenéřině. Na starosti má v přerovské Viktorce kategorii U7.

„V příští sezoně ještě chci nastupovat za Beňov. Děti trénuji dál, chci se jim věnovat ještě intenzivněji. Chytlo mě to. Máme s dalším koučem Michalem Dortem dost šikovných a nadějných sportovců, doufám, že to bude fungovat,“ přeje si.

Fungovat by mu mohl i jeho byznys, konkrétně Sportbar Pětka v přerovské Jiráskově ulici, kam štamgasti míří hlavně na sportovní přenosy. Za sebou tak má krušné období mistrovství světa v hokeji a před sebou fotbalové Euro.

„Když je hokej nebo fotbal, lidi tady jsou. Chodí muži i ženy, pouštíme stále různé přenosy, jsme prostě sportovní hospoda,“ uzavřel Jakub Hrabal.

