Celkem dal v letošní sezoně devět branek – pět za A-tým, čtyři za béčko, kde už se však zdržuje výjimečně. Jaký je podle něj skok z I. A třídy do krajského přeboru? „Záleží na soupeři. U některých nevidím skoro žádný rozdíl,“ říká 21letý útočník.

Proti Velkým Losinám se v sobotu prosadil ve 22. a 32. minutě. Poprvé využil dobrého přistrčení Davida Zezulky, podruhé vlastního čtení hry, kdy vystihl rozehrávku soupeře. A šlo o jediné trefy Želatovic.

„V prvním poločase jsme jasně dominovali, vytvářeli si spoustu šancí a to, že jsme dali jen dva góly, to nás trápí celou sezonu,“ pokrčil Jakub Braun rameny.

Nejlíp je mu v útoku

Želatovický trenér Jiří Jemelka dokonce během zimy přišel se změnou rozestavení a herního systému. Jakub Braun se tak z ofenzivy posunul na netradiční pozici halvbeka, na starosti tedy měl celou jednu stranu hřiště.

„Moc mi to nesvědčilo. Neměl jsem ještě úplně fyzičku. Tak mě trenér později posunul na středního záložníka a začali jsme hrát v rozestavení 3-4-3. Osobně si myslím, že nám to svědčí víc, protože podle mě teď nemáme hráče na to, aby hrál devadesát minut halvbeka a uběhal to,“ myslí si Braun.

Jenže teď proti Velkým Losinám nastoupil kanonýr po delší době opět v útoku. A hned vstřelil dvě branky.

„Nejlépe se cítím tam, kde dávám góly. Já jsem určitě útočník. V mládeži jsem dával góly, teď se to trošku zhoršilo, doufám, že to ještě přijde,“ přeje si.

Spokojen není, stejně jako celé Želatovice, ani s aktuálním osmým místem přesně v polovině tabulky krajského přeboru.

„Jsme trošku zklamaní. Bodů jsme mohli mít víc. Celou sezonu nás trápila marodka a to, že nedáváme góly, i když jsme jasně lepší. Prohráváme zápasy, které bychom určitě prohrávat neměli,“ má Jakub Braun jasno.

Divize? Udělám všechno

Forma želatovického útočníka jde každopádně nahoru a všimli si toho i jinde. Mluví se o zájmu trenéra Davida Chudy, který od příští sezony povede coby hlavní kouč divizní Přerov.

„Určitě se chci ještě posouvat. Jestli vyjde Přerov, byl bych rád. Dostal jsem nabídku na přípravu, tak uvidíme. Udělám všechno, abych se do sestavy dostal,“ slíbil Jakub Braun.

